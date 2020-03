Serie A, rinviata Milan-Genoa. Ancora...

SERIE A

Oggi il lunch match della Serie A aveva in programma a San Siro la gara tra Milan e Genoa, ma l'emergenza coronavirus che ha bloccato mezzo campionato ha portato al rinvio al 13 maggio della sfida tra rossoneri e Grifone. Ancora una volta, perché la sfida tra il Diavolo e i rossoblù sembra davvero maledetta per i tifosi. Milan, Boban contro Gazidis

Negli ultimi 30 anni, dei quali per 12 stagioni il Genoa ha giocato in Serie B o Serie C, la gara è già stata infatti rinviata ben cinque volte, l'ultima delle quali per il crollo del ponte Morandi.

TUTTI I RINVII

29/9/1991: sospesa per pioggia

29/1/1995 (a Genova): sospesa per l'uccisione di Vincenzo Spagnolo

15/4/2012: rinviata per la morte di Piermario Morosini

19/8/2018: rinviata per la tragedia del ponte Morandi

1/3/2020: rinviata per coronavirus

