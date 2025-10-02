Verona, Zanetti: "Vogliamo vincere, Giovane e Orban ci daranno tanto"

Sulla coppia d'attacco Giovane-Orban: "Se avessero segnato domenica scorsa contro la Roma, ora staremmo parlando di quanto sono bravi. La verità è che queste sono le prime partite che giocano insieme, hanno bisogno di capirsi e di trovare fiducia, ma ancora non sono collaudati. Pinamonti, Berardi e Laurienté giocano insieme da anni, i nostri sono al primo mese. Che si crei così tanto in poche partite mi fa ben sperare".