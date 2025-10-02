Verona, Zanetti: "Vogliamo vincere, Giovane e Orban ci daranno tanto"

© Getty Images
Venerdì si aprirà la sesta giornata di campionato con la sfida tra Verona e Sassuolo. Paolo Zanetti, allenatore degli scaligeri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita per parlare del momento della sua squadra: "Vogliamo vincere e sentiamo questa responsabilità, è una cosa che veramente vogliamo tutti. Lavoriamo per questo, facciamo di tutto perché succeda, poi c'è il campo. Alla fine ci si porta a casa quello che si merita, anche se a livello di prestazione è sotto gli occhi di tutti che stiamo attraversando un buon momento, dall'altro lato però siamo consapevoli che questo non basta. Non deve però diventare un'ossessione".
Sulla coppia d'attacco Giovane-Orban: "Se avessero segnato domenica scorsa contro la Roma, ora staremmo parlando di quanto sono bravi. La verità è che queste sono le prime partite che giocano insieme, hanno bisogno di capirsi e di trovare fiducia, ma ancora non sono collaudati. Pinamonti, Berardi e Laurienté giocano insieme da anni, i nostri sono al primo mese. Che si crei così tanto in poche partite mi fa ben sperare".
Commenti (0)