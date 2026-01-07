Verona, Zanetti: "Punto importante, volevo una risposta dalla squadra"

"I punti qui sono sempre importanti, anche per la qualità dell'avversario. Abbiamo fatto una partita importantissima nel primo tempo, poi il loro ritorno era normale. Abbiamo retto, abbiamo avuto anche la palla per vincere la partita. Alla fine è un punto importante ma oggi la cosa che mi interessa di più non era il risultato, io volevo una risposta dal punto di vista mentale e dell'attenzione e dell'unità del gruppo". Così il tecnico del Verona Paolo Zanetti ai microfoni di Dazn dopo il pareggio ottenuto in casa del Napoli (2-2). "Dovevamo risollevarci subito dopo una brutta figura (il 3-0 interno subito contro il Toro, ndr), abbiamo fatto una partita straordinaria, questo vuol dire che questa squadra ha delle qualità che deve tirare fuori sempre, però ci siamo anche noi - ha concluso - Oggi torniamo ancora in ritiro, dobbiamo ancora recuperare, abbiamo due partite importantissime in casa. La nostra classifica è ancora negativa e dobbiamo uscirne a tutti i costi".