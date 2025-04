Verona, Zanetti: "Eravamo in emergenza ma non si è visto: punto importante"

Paolo Zanetti ha commentato così l'1-1 tra il suo Verona e il Torino: "Il Toro veniva da un periodo importante, con entusiasmo e lo stadio pieno - le sue parole in conferenza -. Noi eravamo in emergenza, ma non si è visto, abbiamo fatto una gara straordinaria nel primo tempo e ottima nel secondo. È un punto importante e meritato, c'è anche un pizzico di rammarico perché avevamo anche occasioni a campo aperto... C'è la sensazione che si potesse fare qualcosa di più in fase offensiva. Manteniamo lo stesso vantaggio con una giornata di meno, ora pensiamo al Genoa".