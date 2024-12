Verona, si punta al recupero di Duda con il Parma

Il centrocampista Duda è l'osservato speciale in casa Hellas in vista della trasferta di Parma. Lo slovacco si era infortunato con la sua Nazionale e ha saltato le ultime sfide della formazione allenata da Paolo Zanetti. Il suo rientro è un fattore molto importante nel preparare la gara in Emilia, e potrebbe rappresentare una piccola svolta per le sorti della squadra scaligera. In difesa c'è il rientro di Coppola, squalificato contro l'Empoli che dovrebbe fare coppia con Magnani oppure Ghilardi. Anche Okou e Lambourde sono recuperati, assenti ancora Frese e Cruz.