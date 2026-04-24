Verona, Sammarco: "Gesto di Orban grave, fuori con il Lecce e forse non solo"

Il gesto di Gift Orban, che ha aggredito in tifoso all'uscita dallo stadio, ha fatto arrabbiare il Verona e rischia di costare carissimo all'attaccante nigeriano. Per adesso salterà la sfida con il Lecce. "Ha fatto un gesto troppo lontano dai miei valori. Questa settimana si è allenato a parte e non sarà convocato contro il Lecce. Adesso ci siamo concentrati su questa partita e poi con la società capiremo che cosa fare con lui", ha spiegato il tecnico dell'Hellas, Paolo Sammarco.