Calcio

Verona, ritorna Belghali dopo la Coppa d'Africa

13 Gen 2026 - 22:30

Verona di nuovo al Bentegodi per la gara contro il Bologna dell'ex Vincenzo Italiano. La squadra gialloblù si è allenata nel pomeriggio allo Sporting Center. Nell'Hellas, Rafik Belghali è pronto a giocare subito titolare, al rientro dagli impegni in Coppa d'Africa. L'esterno, protagonista con l'Algeria uscita sabato nei quarti in Marocco perdendo con la Nigeria, si prepara per essere schierato dall'inizio. Ballottaggio pertanto sulla corsia di sinistra tra Bradaric, leggermente favorito per un Verona più offensivo, e Frese. Possibili anche cambiamenti in fase offensiva: la coppia Giovane e Orban, infatti, contro la Lazio ha deluso e Zanetti potrebbe mischiare le carte. 

00:33
DICH CUESTA PER SITO 13/1 DICH

Parma, Cuesta non teme il Napoli

01:17
La doppietta di Adams riporta subito i granata avanti, Roma-Torino 1-2

La doppietta di Adams riporta subito i granata avanti: Roma-Torino 1-2

01:13
Hermoso entra e segna il gol del pari, Roma-Torino 1-1

Hermoso entra e segna il gol del pari: Roma-Torino 1-1

01:21
La magia di Adams beffa Svilar e sblocca il match, Roma-Torino 0-1

La magia di Adams beffa Svilar e sblocca il match, Roma-Torino 0-1

00:31
Sabatini: "Scelta di Raspadori di basso profilo"

Sabatini: "Scelta di Raspadori di basso profilo"

01:46
Ranieri: "Raspadori non è voluto venire, abbiamo cambiato strategia"

Ranieri: "Raspadori non è voluto venire, abbiamo cambiato strategia"

02:22
Petrachi: "Sappiamo dove intervenire sul mercato"

Petrachi: "Sappiamo dove intervenire sul mercato"

05:33
DICH SAELEMAEKERS PER SITO 13/1 DICH

Saelemaekers: "Momento chiave della stagione. Dobbiamo sempre dare il massimo"

00:22
MCH ARBELOA REAL MADRID MCH

Real Madrid, il primo allenamento guidato da Arbeloa

00:58
Inzaghi batte CR7

Inzaghi batte CR7

01:29
Real Madrid nel caos

Real Madrid nel caos

01:37
La Coppa Italia riparte

La Coppa Italia riparte

01:54
Torna la Coppa Italia

Torna la Coppa Italia

01:31
Conte, Allegri e non solo

Conte, Allegri e non solo

00:31
MCH HERDMAN NUOVO CT INDONESIA OCN THOHIR 13/1 MCH

Dal Canada a Jakarta, il nuovo c.t. dell'Indonesia lo presentaThohir

00:33
DICH CUESTA PER SITO 13/1 DICH

Parma, Cuesta non teme il Napoli

CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

SRV RULLO INTER PRO/CONTRO POST NAPOLI 12/01 SRV

Inter, pro e contro: continuità, scontri diretti e svarioni

DICH SPALLETTI PRE CREMO 11/1 DICH

Spalletti: “La mia Juve è cresciuta, ma c’è ancora tanto da migliorare”

DICH NICOLA PRE JUVE 11/1 DICH

Nicola: "Andiamo a Torino per provare a rompere le scatole… Come sempre"

Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights

Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights

DICH CHIVU SU PARTITA CHE CAMBIA LA STAGIONE PRE NAPOLI 10/1 DICH

Chivu: "Inter-Napoli può cambiare la stagione e lo sappiamo"

22:30
Verona, ritorna Belghali dopo la Coppa d'Africa
21:20
Lazio, dal 17 gennaio le partite delle giovanili in diretta su sito e app biancocelesti
20:18
Coppa Italia, Roma-Torino: le formazioni ufficiali
20:15
Napoli, Rrhamani: "Ottima partita con Inter, ora atteggiamento giusto contro Parma"
19:22
Il Parma a Napoli sognando l'impresa, Cuesta: "Sempre a caccia di punti"