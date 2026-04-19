Verona-Milan, dalla curva dell'Hellas fischi razzisti contro Maignan e Leao

Brutte scene al Bentegodi. Durante il match tra Verona e Milan dalla curva nord dell'Hellas si sono alzati fischi razzisti contro Maignan e Leao. I fischi ripetuti sarebbero partiti a fine primo tempo, a scatenarli il gol del vantaggio rossonero: Leao e Rabiot i due protagonisti della rete del Diavolo, hanno esultato sotto il settore degli ultras veronesi, scatenandone la reazione.