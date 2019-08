"Sarà durissima perchè tutte le avversarie sono forti e ognuno può vincere qualsiasi partita. Noi dobbiamo dare il massimo sempre, attraverso lo spirito di gruppo, l'intensità, la voglia e la fame: io sono convinto che possiamo raggiungere la salvezza perché siamo forti". Lo ha dichiarato Koray Gunter, uno dei nuovi volti stagionali del Verona, nel corso del Media Event dedicato alla sua presentazione. "Durante la prima settimana abbiamo lavorato con grandissima intensità', abbiamo alzato livello e velocità ogni giorno. Sono rimasto fuori, ma adesso sto bene e mancano solamente due o tre giorni per rientrare in gruppo", ha spiegato il difensore, arrivato in prestito dal Genoa.