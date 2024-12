Verona, cessione a un passo: in chiusura l'affare col fondo Usa "Presidio Investors"

Stando alle ultime indiscrezioni, le parti dovrebbero aver formalizzato l'accordo per cifre leggermente inferiori ai 72/75 milioni di cui si parlava inizialmente, ma per i dettagli si attende il comunicato ufficiale. Attivo finora in vari settori, tra cui finanza, immobiliare, entertainment, tecnologie e moda, con l'acquisto del Verona "Presidio Investors" entra per la prima volta anche nel mondo del calcio. Classe 1974, Italo Zanzi è un avvocato e dirigente sportivo statunitense con un passato anche in Serie A. Dal 2012 al 2016 è stato infatti CEO della Roma durante la gestione dell'ex proprietario americano James Pallotta.