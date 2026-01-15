Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Verona-Bologna, Zanetti: "Calati perché troppo leggeri. Salvezza? Serve un'impresa"

15 Gen 2026 - 21:53
© Getty Images

© Getty Images

Paolo Zanetti guarda con tanto dispiacere alla sconfitta per 3-2 arrivata al Bentegodi contro il Bologna. Il Verona resta all'ultimo posto in Serie A a quota 13 punti e ora si complica la missione salvezza, come spiegato dallo stesso allenatore: "Ci sono state due partite in una. Siamo partiti molto bene e siamo andati in vantaggio, poi è successo qualcosa di inspiegabile. Abbiamo mollato qualcosa. Il Bologna ha grande qualità nei singoli, ma noi siamo stati troppo leggeri nella fase difensiva. Dopo ci siamo rimessi in gara e abbiamo avuto l'occasione nitida per pareggiare la gara, ma non ci siamo riusciti".

Il cambio di modulo resta una possibilità, anche per trovare quei punti che ultimamente non sono arrivati: "L'opzione di cambiare qualcosa a livello tattico c'è. Più che la difesa a quattro, potremmo aggiungere un attaccante in più, a condizione di correre tutti. La differenza però la fa sempre l'atteggiamento, abbiamo subito dei gol perché siamo stati troppo leggeri. Ma non buttiamo via tutto di questa partita, ci sono comunque tante cose positive. Dovremo preparare un'impresa per raggiungere la salvezza e ora che avremo partite più alla portata proveremo a farci trovare pronti".

verona
veronabologna

Ultimi video

01:32
Verona-Bologna in campo

Stasera Verona e Bologna in campo

03:26
DICH RABIOT POST VITTORIA 15/1 DICH

Rabiot: "Un Milan pazzo. C'è talento in Francia, ma hanno fatto bene tutti"

02:57
DICH ALLEGRI POST VITTORIA 15/1 DICH

Allegri: "Meno 3 dall'Inter non significa niente, sul rigore ho deciso io"

02:42
DICH GILARDINO PRE ATA 15/1 DICH

Gilardino: "Vogliamo interrompere la striscia positiva dell'Atalanta"

02:45
DICH PALLADINO PRE PISA 15/1 DICH

Atalanta, Palladino: "Kolasinac è recuperato al 100%"

01:27
Landoni: "Hojlund rimandato e c'è un bocciato di lusso"

Landoni: "Hojlund rimandato e c'è un bocciato di lusso"

01:35
Piantanida: "Pio Esposito promosso, vi svelo il suo soprannome"

Piantanida: "Pio Esposito promosso, vi svelo il suo soprannome"

01:30
Callegari: "Milan, occhio alle modifiche al campo del Como"

Callegari: "Milan, occhio alle modifiche al campo del Como"

01:36
La provocazione di Callegari: "Conte, due pareggi contro le piccole. Se l'avesse fatto Chivu..."

La provocazione di Callegari: "Conte, due pareggi contro le piccole. Se l'avesse fatto Chivu..."

01:37
Callegari: "Inter, il sorpasso sul Napoli è arrivato con le piccole"

Callegari: "Inter, il sorpasso sul Napoli è arrivato con le piccole"

00:25
Fiorentina-Como: martedì 27 gennaio alle 21.00 su Italia 1

Fiorentina-Como: martedì 27 gennaio alle 21.00 su Italia 1

00:39
conte

Conte bocciato perché... troppo bravo: mai un girone d'andata così

00:52
pio

Pio Esposito e il soprannome dello spogliatoio: il labiale di Thuram svela tutto

01:32
DICH BRESCIANINI PRESENTAZIONE 15/1 DICH

Brescianini e il gol sbagliato col Milan: "Non ho dormito tre notti"

01:37
Fenomeno Emirhan Ilkhan

Il Torino scopre Emirhan Ilkhan

01:32
Verona-Bologna in campo

Stasera Verona e Bologna in campo

I più visti di Calcio

DICH SAELEMAEKERS PER SITO 13/1 DICH

Saelemaekers: "Momento chiave della stagione. Dobbiamo sempre dare il massimo"

SRV RULLO INTER PRO/CONTRO POST NAPOLI 12/01 SRV

Inter, pro e contro: continuità, scontri diretti e svarioni

Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights

Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights

DICH PIO ESPOSITO POST INTER-LECCE IN MIX 14/1 DICH

Pio Esposito: "Sicuramente il mio gol più importante"

Caos step on foot

Caos step on foot

Lo scudetto in 2 giorni

Inter, Napoli e Milan: lo scudetto in 2 giorni

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:59
Milan, Rabiot e una doppietta da leader: "La svolta all'intervallo. Maignan ha tanta voglia di Milan"
23:57
Fabregas: "Fa male ma dalle sconfitte il Como crescerà di più". Poi la stoccata
23:49
Como-Milan, Bartesaghi: "Nella ripresa cambiato atteggiamento, siamo stati cinici"
23:15
Uefa, il 12 febbraio a Bruxelles 50° Congresso Ordinario e sorteggio Nations League 26/27
22:28
Cagliari, Pisacane cerca di recuperare Mina per la Juventus