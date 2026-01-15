Verona-Bologna, Zanetti: "Calati perché troppo leggeri. Salvezza? Serve un'impresa"

© Getty Images
Paolo Zanetti guarda con tanto dispiacere alla sconfitta per 3-2 arrivata al Bentegodi contro il Bologna. Il Verona resta all'ultimo posto in Serie A a quota 13 punti e ora si complica la missione salvezza, come spiegato dallo stesso allenatore: "Ci sono state due partite in una. Siamo partiti molto bene e siamo andati in vantaggio, poi è successo qualcosa di inspiegabile. Abbiamo mollato qualcosa. Il Bologna ha grande qualità nei singoli, ma noi siamo stati troppo leggeri nella fase difensiva. Dopo ci siamo rimessi in gara e abbiamo avuto l'occasione nitida per pareggiare la gara, ma non ci siamo riusciti".
Il cambio di modulo resta una possibilità, anche per trovare quei punti che ultimamente non sono arrivati: "L'opzione di cambiare qualcosa a livello tattico c'è. Più che la difesa a quattro, potremmo aggiungere un attaccante in più, a condizione di correre tutti. La differenza però la fa sempre l'atteggiamento, abbiamo subito dei gol perché siamo stati troppo leggeri. Ma non buttiamo via tutto di questa partita, ci sono comunque tante cose positive. Dovremo preparare un'impresa per raggiungere la salvezza e ora che avremo partite più alla portata proveremo a farci trovare pronti".