Verona-Bologna, Zanetti: "Calati perché troppo leggeri. Salvezza? Serve un'impresa"

Paolo Zanetti guarda con tanto dispiacere alla sconfitta per 3-2 arrivata al Bentegodi contro il Bologna. Il Verona resta all'ultimo posto in Serie A a quota 13 punti e ora si complica la missione salvezza, come spiegato dallo stesso allenatore: "Ci sono state due partite in una. Siamo partiti molto bene e siamo andati in vantaggio, poi è successo qualcosa di inspiegabile. Abbiamo mollato qualcosa. Il Bologna ha grande qualità nei singoli, ma noi siamo stati troppo leggeri nella fase difensiva. Dopo ci siamo rimessi in gara e abbiamo avuto l'occasione nitida per pareggiare la gara, ma non ci siamo riusciti".