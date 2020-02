Vergogna a Brescia, cori shock al Rigamonti: "Napoletani coronavirus"

IL CASO

Mentre l'Italia tocca da vicino l'incubo coronavirus, allo stadio Rigamonti di Brescia alcuni tifosi hanno intonato cori vergognosi accostando i napoletani proprio al terribile virus che ha iniziato a provocare delle vittime anche nel nostro Paese. Tutto è successo intorno alla mezz'ora di gioco di Brescia-Napoli, quando in Curva Nord alcuni ultrà delle Rondinelle hanno prima inneggiato al Vesuvio, come purtroppo succede spesso in diversi stadi italiani, e poi hanno cantato per quattro minuti di fila "Napoletani coronavirus", associando i partenopei al contagio e lasciando tutti di stucco.

Vedi anche Calcio Coronavirus, le decisioni dello sport: diversi stop a calcio e volley Una trovata decisamente di pessimo gusto, che, proprio nel giorno in cui in Italia si registrano le prime vittime del contagio, sui social ha provocato subito sdegno, rabbia e incredulità non solo tra i supporter napoletani. L'ennesimo esempio di stupidità in curva per cui in tanti ora si aspettano una punizione esemplare.

