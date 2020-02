Coronavirus, fonti Federcalcio: "Al momento nessun rinvio delle partite"

I casi di coronavirus nel lodigiano rischiano di influenzare anche gli eventi sportivi in Lombardia ma, al momento, non è previsto alcun rinvio delle partite di calcio. È ciò che fanno sapere fonti della Federcalcio all'ANSA: la Federazione è in costante contatto con il Ministero della Salute e per ora non sussistono particolari elementi di criticità per fermare il calcio. Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli: "Situazione monitorata costantemente".