Besiktas, Ljajic ha la febbre alta: scatta la quarantena

Dopo aver fermato il calcio dilettantistico e il volley nel Lodigiano, la paura per il coronavirus arriva anche in Turchia e tocca da vicino una vecchia conoscenza del nostro calcio: Adem Ljajic. Approdato al Besiktas due anni fa dal Torino, il trequartista serbo, 4 gol e 7 assist in 25 presenze quest'anno, è ora alle prese con una brutta influenza, che lo ha costretto a letto da diversi giorni con febbre molto alta. Il club turco ha così deciso di mettere l'ex giocatore anche della Fiorentina in quarantena per evitare di contagiare con il resto della squadra. Una misura precauzionale per evitare ulteriori problemi in vista del big match di sabato contro la capolista Trabzonspor.