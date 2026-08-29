Ascoli, allo stadio riapre la Curva Sud "Costantino Rozzi"

29 Ago 2026 - 10:43
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

La nuova Curva Sud dello stadio "Cino e Lillo Del Duca" di Ascoli Piceno, intitolata allo storico e indimenticato 'presidentissimo' Costantino Rozzi, è pronta a riaprire i battenti per riaccogliere il popolo bianconero. Un traguardo straordinario, atteso per oltre dieci anni e raggiunto a tempo di record proprio alla vigilia del primo scontro casalingo del campionato di Serie Bkt di domani alle 21,contro la Carrarese. L'opera, realizzata dall'impresa guidata dall'ascolano Massimo Ubaldi, rappresenta un vero successo. "Dal 29 agosto dello scorso anno, data dell'autorizzazione ai pali di fondazione da parte della Soprintendenza, al 12 giugno con l'avvio dei lavori sul campo, le maestranze hanno operato in condizioni complesse, affrontando temperature estive rigide e spazi ristretti con la massima sicurezza, completando il cantiere senza alcun infortunio" ha detto Ubaldi. "Il lavoro deve essere completato con le rifiniture, spero in una ventina di giorni". L'entusiasmo della società è ben rappresentato dal presidente Bernardino Passeri, che ha sottolineato il valore simbolico e agonistico del nuovo settore.

"La riapertura rappresenta la coronazione di un percorso sinergico con la proprietà e i partner aziendali, offrendo alla squadra un vero e proprio 'muro bianconero' a ridosso della porta, capace di soffiare sul vento delle ambizioni sportive" ha aggiunto Passeri. Sulla stessa linea il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, che ha espresso grande commozione per il ritorno dei tifosi nella loro "casa": "un risultato reso possibile dal lavoro della Commissione pubblico spettacolo e dell'ufficio tecnico". Il primo cittadino ha rivolto un accorato appello alla comunità: "bisogna trattare la nuova struttura come il salotto di casa propria, custodendola con senso civico". 

Ultimi video

01:28
Pinamonti alla Lazio

Pinamonti alla Lazio: finalmente un bomber per Gattuso

01:20
MCH BAYERN-STOCCARDA MCH

Il Bayern non conosce mezze misure: cinque gol allo Stoccarda

01:15
MCH CR7 IN GOL E CAPELLO BIONDO MCH

CR7, i mille gol si avvicinano: lui segna e l'Al Nassr vince

01:31
MCH BOCA LANUS MCH

Il Lanus spreca troppo, il Boca Juniors lo punisce al 93': le immagini"

00:39
MCH MORATA AL LEGANES MCH

Presentazione da Re al Leganes per Morata che si commuove

02:27
DICH MARIO GILA POST VENEZIA DICH

Gila: "Abbiamo saputo soffrire, rimasti sempre solidi"

03:42
DICH RAFA LEAO ADDIO MILAN DICH

Leao: "Il mio amore per il Milan non finirà mai"

02:20
DICH JURIC PRE COMO DICH

Juric "Maye? E' giovane, ha bisogno di tempo"

02:16
DICH SPALLETTI SU YILDIZ DICH

Spalletti: "Yildiz? ci fa male quello che gli è successo"

02:24
DICH CHIVU MEDIA DAY PER SITO DICH

Chivu: "Lautaro motivato, è tornato prima dalle vacanze. Fatto un mercato lucido, qui non ci sono titolari fissi"

01:35
DICH GROSSO PRE FROSINONE DICH

Grosso su Kean: "Situazione in evoluzione, bisogna sapersi prendere le responsabilità"

02:42
Sabatini: "Sorteggi? All'Inter è andata bene, Roma, quanti incroci con gli ex allenatori

Sabatini: "Sorteggi? All'Inter è andata bene, Roma, quanti incroci con gli ex allenatori

01:51
Juve, chi contro il Parma al posto di Yildiz?

Juve, chi contro il Parma al posto di Yildiz?

01:49
DICH AQUILANI PRE TORINO DICH

Aquilani: "Emozionante trovare Abate"

01:23
DICH CORVI PARMA PRE JUVE DICH

Corvi: "Con la Juve gara difficile, daremo il meglio"

01:28
Pinamonti alla Lazio

Pinamonti alla Lazio: finalmente un bomber per Gattuso

I più visti di Calcio

Milan, che entusiasmo per Cisse: lancia la sua maglia numero 70 ai tifosi in Duomo

DICH SPALLETTI SU YILDIZ DICH

Spalletti: "Yildiz? ci fa male quello che gli è successo"

DICH AMORIM SU LEAO 27/8 DICH

Amorim su Leao: "Nel calcio arriva un momento in cui è meglio andare altrove..."

DICH CHIVU MEDIA DAY PER SITO DICH

Chivu: "Lautaro motivato, è tornato prima dalle vacanze. Fatto un mercato lucido, qui non ci sono titolari fissi"

DICH CISSE MILAN STORE DICH

Milan, Cisse: "Con Amorim rapporto sincero. Nazionale? Non ci penso"

DICH PINAMONTI PER SITO 27/8 DICH

Pinamonti: "Ho lottato per venire alla Lazio"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:43
Ascoli, allo stadio riapre la Curva Sud "Costantino Rozzi"
10:20
Vergara: "Napoli, ti ho dato la mia gioventù ma ne è valsa la pena. Allegri? È bastata una frase..."
09:47
Lione, Fonseca non ci sta: "Sono il miglior allenatore della vostra storia recente"
09:04
Milan, Gimenez sugli spalti di San Siro per la gara col Venezia: la foto
23:29
Milan, Saelemaekers decisivo e felice della nuova posizione: "Mi piace giocare trequartista"