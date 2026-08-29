Ascoli, allo stadio riapre la Curva Sud "Costantino Rozzi"

La nuova Curva Sud dello stadio "Cino e Lillo Del Duca" di Ascoli Piceno, intitolata allo storico e indimenticato 'presidentissimo' Costantino Rozzi, è pronta a riaprire i battenti per riaccogliere il popolo bianconero. Un traguardo straordinario, atteso per oltre dieci anni e raggiunto a tempo di record proprio alla vigilia del primo scontro casalingo del campionato di Serie Bkt di domani alle 21,contro la Carrarese. L'opera, realizzata dall'impresa guidata dall'ascolano Massimo Ubaldi, rappresenta un vero successo. "Dal 29 agosto dello scorso anno, data dell'autorizzazione ai pali di fondazione da parte della Soprintendenza, al 12 giugno con l'avvio dei lavori sul campo, le maestranze hanno operato in condizioni complesse, affrontando temperature estive rigide e spazi ristretti con la massima sicurezza, completando il cantiere senza alcun infortunio" ha detto Ubaldi. "Il lavoro deve essere completato con le rifiniture, spero in una ventina di giorni". L'entusiasmo della società è ben rappresentato dal presidente Bernardino Passeri, che ha sottolineato il valore simbolico e agonistico del nuovo settore.