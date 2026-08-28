La riunione

Stadio Maradona, esaminata richiesta del Napoli per la riorganizzazione della struttura sportiva

Il club partenopeo tramite propri rappresentati è intervenuto durante la riunione del Comitato provinciale ordine e sicurezza

28 Ago 2026 - 19:10
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Continua l'impegno del Calcio Napoli per quanto riguarda la gestione e l'utilizzo dello stadio Diego Armando Maradona: alla presenza di rappresentati della società partenopea è stata esaminata, durante la riunione del Comitato Provinciale su ordine e sicurezza pubblica presieduta dal Prefetto di Napoli Michele Di Bari, una richiesta dello stesso club per quanto riguarda una riorganizzazione della struttura. Tema che coinvolge anche gli spazi espositivi all'interno dello stadio, un argomento che tocca quindi anche la questione striscioni dei tifosi. In risposta alla richiesta del Calcio Napoli, sul tema verrà convocato presso la Questura un tavolo tecnico per un approfondimento dettagliato della questione, con l'obiettivo di giungere a un punto di incontro all'insegna della collaborazione. Il prossimo passo è attendere che la Questura comunichi la data di convocazione per questo importante tavolo tecnico.

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