"Ho scelto la Roma perché è un grande club. Ho parlato con il mister, le sue parole mi son piaciute molto e mi hanno convinto. Avevo voglia di venire qui, è un passo avanti nella mia carriera". Così Jordan Veretout nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Roma. Prima di arrivare alla corte di Fonseca il centrocampista, ingaggiato dalla Fiorentina, è stato accostato anche ad altre squadre tra cui il Milan. "Oggi sono qui e sono felice, questa è la mia scelta, arrivare in questo grande club e in questa bellissima città. Qui vogliamo fare qualcosa di bello". "Obiettivo Champions? La Roma ambisce tutti gli anni a giocarla. Solo due anni fa - ha proseguito - ha raggiunto la semifinale. Quest'anno giocheremo in Europa League ma l'obiettivo è tornare in Champions nella prossima stagione. Sta a noi lavorare quotidianamente e impegnarci per raggiungere questo obiettivo". Veretout ha poi elogiato Dzeko che però potrebbe lasciare i giallorossi per l'Inter. "È un grande giocatore, con una grande prestanza fisica, efficace sotto porta. Segna molto, ci può aiutare".