Ventola: "Il Napoli si è migliorato, Conte ora vuole una risposta. Juve? Il problema sono i giocatori"

"Sapete da dove ho cominciato e quanto sono affezionato a Bari" sono le prime parole con cui Nicola Ventola ha condiviso a SportMediaset l'emozione per il ritorno nel suo stadio degli esordi, il San Nicola, che lo accoglierà nuovamente questo fine settimana. L'attaccante pugliese, infatti, sarà protagonista di un evento in collaborazione con Betsson.sport in occasione della sfida tra Bari e Mantova, in cui sarà a disposizione dei fan per un esclusivo meet & greet insieme al talent Antonio Picci. "Vorrei dire ai ragazzi di Betsson che serviranno un bel po' di maglie, credo che ci saranno tante persone. Sono molto felice ed emozionato". Sulla scia di questo evento, i tifosi biancorossi sperano di vedere un cambio di marcia anche da parte della loro squadra, che giocherà una partita delicatissima per la classifica: "Il Bari deve cercare di togliersi dalla zona bassa di classifica, anche perché la squadra ha potenzialità, Moncini e Castrovilli possono dare davvero tanto e Caserta sta cercando di capire quali sono le necessità del gruppo, speriamo bene".