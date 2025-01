Le prime parole di Alessio Zerbin da giocatore del Venezia: "Sono davvero felice di essere qui. La società e il mister mi hanno fortemente voluto, dimostrando grande fiducia in me e il mio obiettivo è ripagarli dando il massimo. C'è molto lavoro da fare, ma sono convinto che daremo tutto quello che abbiamo per raggiungere l'obiettivo finale".