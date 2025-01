Venezia, Pohjanpalo: "Volevamo vittoria ma punto importante per classifica"

"Volevamo i tre punti, ma prenderemo volentieri questo pareggio perché ogni punto è importante per la nostra classifica in Serie A. Ci sono state partite simili in cui siamo usciti a mani vuote, quindi ci aggrapperemo a questo punto. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita e affrontare l'Inter con la mentalità giusta". Così l'attaccante finlandese del Venezia, Joel Pohjanpalo, autore del gol nel match contro l'Empoli finito 1-1mal. "Ho iniziato bene con 4 gol nelle prime 8 partite, poi c'è stato un periodo senza segnare, ma ho continuato a lavorare sodo per migliorare, dando il mio miglior contributo alla squadra, che è la cosa più importante. Devo mantenere questa costanza e continuare a segnare per aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo finale", ha aggiunto.