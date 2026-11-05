Arda Turan contro gli arbitri italiani: "Devono vergognarsi. Pensano di sapere tutto..."

05 Nov 2026 - 15:47
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"Sappiamo tutti che c'era un calcio di rigore, lo sanno anche loro. Ma gli arbitri italiani a mio parere pensano di sapere tutto. Mi fa male in qualsiasi modo la si guardi. Penso che dovrebbero vergognarsi", queste le parole di Arda Turan, tecnico dello Shakhtar, rivolte agli arbitri Chiffi e Di Bello. I fischietti italiani sono finiti nel mirino dell'ex fantasista turco per le scelte nel match di Champions tra gli ucraini e lo Sporting Lisbona vinto per uno a zero dai portoghesi. Secondo Arda ai suoi mancherebbe un calcio di rigore. 

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