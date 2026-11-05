Sassuolo, torna Thorstvedt dalla squalifica

Rinnovata, per ora, la fiducia al tecnico Aquilani (un solo punto all'attivo nelle ultime sei gare), il Sassuolo si appresta ad affrontare una gara quasi proibitiva con la Roma. I 16 gol incassati in quattro partite potrebbero suggerire anche cambiamenti tattici e non solo di uomini Torna il ballottaggio tra i pali con Muric che potrebbe ritrovare la maglia da titolare al posto di Turati. Unica cosa certa il rientro dalla squalifica di Thorstvedt che andrà ad unirsi a Matic e Bakola (in alternativa Sulemana) nella linea di centrocampo. Attacco confermato con Berardi, Esposito (o Bowie) e Laurientè. I dubbi maggiori riguardano la difesa. Aquilani è ancora alla ricerca della coppia più affidabile. A Roma potrebbe toccare a Caleta-Car e Odenthal, ma non si escludono sorprese.