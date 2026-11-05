Livorno, parole 'irriverenti' contro prefetto e questore: multa a Cristiano Lucarelli

A seguito di accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, l'allenatore del Livorno Cristiano Lucarelli è stato sanzionato con un'ammenda di 1.000 euro. Sanzionato con un'ammenda di 1.000 euro anche il club toscano. A carico di Lucarelli era stato aperto un procedimento in seguito alle dichiarazioni rese in occasione della conferenza stampa tenuta alla vigilia della gara Spezia-Livorno valida per la quarta giornata del campionato di Serie C, quando nel rispondere a una domanda circa il divieto di trasferta imposto alla tifoseria labronica "ha rivolto parole irriguardose, irrispettose, irriverenti e finanche oltraggiose nei confronti degli organi istituzionali preposti all'ordine pubblico che avevano deciso e imposto quel divieto (prefetto e questore della Spezia)". "Se rinasco voglio fare o il questore o il prefetto -aveva detto tra l'altro Lucarelli commentando il divieto di trasferta-. Prendo il mio stipendio, non vado a cercare rogne, tengo tutti a casa e ho fatto il mio lavoro. Poi ci sono le coppe europee, arrivano tifosi da fuori a fare danni nelle nostre città ma divieti lì non li vedo".