Venezia, maglia speciale per il match di Coppa Italia contro l'Inter

Ispirata alla bandiera veneziana e al simbolo del Leone Alato di San Marco, la quarta maglia 25/26 del Calcio Venezia è stata realizzata da Nocta in collaborazione con il designer Drake Ramberg. La maglia verrà indossata dai calciatori nel match di Coppa Italia Frecciarossa Inter-Venezia di domani a San Siro. La nuova jersey in limited edition, nasce come un simbolo di orgoglio e appartenenza, costruita sui colori e sulla forza iconografica del vessillo della Serenissima. Il linguaggio visivo fonde riferimenti alla città con lo stile di Ramberg, capace di trasformare pattern, cromie e simboli in narrazioni grafiche iconiche. La campagna di lancio va oltre il prodotto e prende forma in un motion piece che amplifica cromia e segni racchiusi nel design. "Questa maglia rappresenta un nuovo capitolo nel nostro design creativo, un progetto che vuole raccontare Venezia Fc e la sua identità attraverso un linguaggio contemporaneo e autentico - afferma Tancredi Vitale, Managing director del Venezia Fc -. Abbiamo scelto di lavorare con Drake Ramberg perché la sua visione artistica dialoga in modo naturale con l'essenza del Club: riesce a cogliere l'anima di Venezia e a restituirla in una forma che ha carattere, profondità e sostanza. Realizzata in tessuto leggero e high-performance per garantire traspirabilità e libertà di movimento, la maglia è rifinita con lo stemma Venezia Fc in Tpu anti-abrasione, il logo Nocta e l'Authenticity Label cucita.