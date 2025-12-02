Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Venezia, maglia speciale per il match di Coppa Italia contro l'Inter

02 Dic 2025 - 20:46
© instagram

© instagram

Ispirata alla bandiera veneziana e al simbolo del Leone Alato di San Marco, la quarta maglia 25/26 del Calcio Venezia è stata realizzata da Nocta in collaborazione con il designer Drake Ramberg. La maglia verrà indossata dai calciatori nel match di Coppa Italia Frecciarossa Inter-Venezia di domani a San Siro. La nuova jersey in limited edition, nasce come un simbolo di orgoglio e appartenenza, costruita sui colori e sulla forza iconografica del vessillo della Serenissima. Il linguaggio visivo fonde riferimenti alla città con lo stile di Ramberg, capace di trasformare pattern, cromie e simboli in narrazioni grafiche iconiche. La campagna di lancio va oltre il prodotto e prende forma in un motion piece che amplifica cromia e segni racchiusi nel design. "Questa maglia rappresenta un nuovo capitolo nel nostro design creativo, un progetto che vuole raccontare Venezia Fc e la sua identità attraverso un linguaggio contemporaneo e autentico - afferma Tancredi Vitale, Managing director del Venezia Fc -. Abbiamo scelto di lavorare con Drake Ramberg perché la sua visione artistica dialoga in modo naturale con l'essenza del Club: riesce a cogliere l'anima di Venezia e a restituirla in una forma che ha carattere, profondità e sostanza. Realizzata in tessuto leggero e high-performance per garantire traspirabilità e libertà di movimento, la maglia è rifinita con lo stemma Venezia Fc in Tpu anti-abrasione, il logo Nocta e l'Authenticity Label cucita. 

Ultimi video

01:42
Sheva crede nel Milan

Sheva crede nel Milan

01:33
23' | Autogol di Palma (Juventus-Udinese 1-0)

Coppa Italia: autogol di Palma, Juventus-Udinese 1-0

02:33
Nani: "Per Zaniolo è soltanto l'inizio"

Nani: "Per Zaniolo è soltanto l'inizio"

02:38
Chiellini: "Futuro di Yildiz e Vlahovic? C'è ancora tempo..."

Chiellini: "Futuro di Yildiz e Vlahovic? C'è ancora tempo..."

02:42
Pisacane: "Per vincere bisogna dare di più"

Pisacane: "Per vincere bisogna dare di più"

12:09
Sarri: "Var a San Siro? Vi dico tutto…"

Sarri: "Var a San Siro? Vi dico tutto…"

07:20
Stroppa: "Giochiamocela, nulla da perdere"

Stroppa: "Giochiamocela, nulla da perdere"

06:47
Palladino: "Vogliamo la Coppa"

Palladino: "Vogliamo la Coppa"

01:47
DICH STROPPA PRE INTER COPPA ITALIA DICH

Stroppa: "Inter? Nulla da perdere. San Siro ti toglie il fiato"

12:09
DICH SARRI PRE COPPA ITALIA 2/12 DICH

Sarri: "La Coppa Italia? Una formula che non mi piace"

06:46
DICH OTO PALLADINO PRE GENOA DICH

Palladino: "La Coppa Italia è un obiettivo importante"

01:16
Viola, una crisi nera

Viola, una crisi nera

02:04
Su Italia 1 alle 23.30

Su Italia 1 alle 23.30

01:49
Inter, "Toro" alla carica

Inter, "Toro" alla carica

01:31
La Roma cerca il riscatto

La Roma cerca il riscatto

01:42
Sheva crede nel Milan

Sheva crede nel Milan

I più visti di Calcio

CLIP CHIVU ALLARME IN CONFERENZA PER SITO 30/11 SRV

Sorriso Chivu: suona l'allarme in conferenza e lui…

Lionel Messi, 405 assist

Messi diventa il Re degli assist, chi dietro lui? La classifica dei migliori 10

Miglior allenatore: Antonio Conte

Gran Galà del Calcio 2025: le foto della serata

DICH SPALLETTI POST JUVE CAGLIARI DICH

Spalletti: "Squadra timida, la reazione quando ci si è resi conto della brutta figura"

MCH NACIONAL BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica vince con una incredibile rimonta, Mourinho esplode di gioia

DICH SPALLETTI CONF STAMPA 01-12 DICH

Spalletti: "Abbiamo l'esigenza di essere belli e vincenti, intanto però pensiamo a vincere"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:28
Juve, Gatti ko: problema al ginocchio per il difensore bianconero
22:11
Roma in lutto: morto l'ex capitano Arcadio Venturi
21:19
Haaland, ennesimo record: 100 gol in Premier in sole 111 partite
21:11
Serie A, tre giocatori espulsi per una giornata
20:46
Venezia, maglia speciale per il match di Coppa Italia contro l'Inter