Serie B, quattro giocatori squalificati per una giornata

29 Ott 2026 - 14:38
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Sono quattro i giocatori squalificati dal giudice sportivo di serie B, Emilio Battaglia, un relazione alle partite della nona giornata di campionato: si tratta di Tommaso Barbieri (Cremonese), espulso per doppia ammonizione, di Stiven Shpendi (Empoli), espulso per un grave fallo di gioco, e dell'altro giocatore empolese Luca Magnino e di Christian Oulai (Benevento), che erano diffidati. Due giornate di squalifica dovrà scontare il componente dello staff tecnico del Suedtirol, Emanuele Suagher "per avere contestato una decisione arbitrale ed assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria. Dopo la notifica dell' espulsione, criticava in modo irrispettoso l'operato del quarto ufficiale". Una giornata di stop anche per il preparatore dei portieri del Cesena, Antonio Narciso, e per un dirigente del Mantova, Nicola Marchesi, entrambi espulsi per avere contestato una decisione arbitrale. 

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