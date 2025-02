Venezia, Di Francesco: "Stanco di questi rigorini, perso per alcuni particolari"

Abbiamo fatto un'ottima gestione della palla ma negli ultimi 20 metri dobbiamo crescere in qualità e nelel scelte finali. Il rigore? Sono quei rigorini che si danno adesso, ce ne poteva essere uno anche per noi. Mi sono rotto le scatole, l'ho detto anche all'arbitro. Non sopporto più che il difensore cerca di intervenire, l'attaccante lo sfiora, tutti vanno per terra e poi fischia fallo contro. Questo calcio va all'indietro invece che avanti". Così Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, dopo al sconfitta contro la Roma. "Tornando alla partita, sono stufo perché i ragazzi devono capire che i particolari fanno la differenza. Marcandalli ha cercato di togliere la gamba sul rigore, ma prima aveva i crampi e mi stava chiedendo il cambio. Questi particolari li dobbiamo riconoscere prima, gli errori compromettono le prestazioni", ha aggiunto a Dazn.