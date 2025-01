Venezia, Candé si presenta: "Faremo di tutto per salvarci"

Il Venezia FC comunica "di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Fali Candé, proveniente dall'FC Metz, con la formula del prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto". Nato in Guinea-Bissau e cresciuto calcisticamente in Portogallo, Fali Candé, 26 anni, ha indossato tra le altre, le maglie del Porto Under 19 e del Benfica B. Nel 2018 si è trasferito al Portimonense, con cui ha collezionato complessivamente 79 presenze tra la squadra Under 23 e la Prima Squadra, segnando 3 gol e fornendo 3 assist. Nel gennaio 2022 si è unito all'FC Metz, squadra con cui ha disputato 85 partite, totalizzando 1 gol e 5 assist. Sul palcoscenico internazionale, Candé vanta 25 presenze con la nazionale del Guinea-Bissau. "Sono davvero entusiasta di essere qui e di iniziare questa nuova avventura in un club così importante. Sono determinato a dare il massimo e, insieme ai miei compagni di squadra, a raggiungere l'obiettivo di mantenere il Venezia in Serie A anche nella prossima stagione", le prime parole di Candé. "Ho avuto l'opportunità di visitare rapidamente la città e lo Stadio Penzo: entrambi mi hanno lasciato senza parole, sono meravigliosi e davvero straordinari. Un caloroso saluto ai tifosi arancio neroverdi: continuate a credere in noi, perché faremo tutto il possibile per raggiungere il nostro obiettivo", ha aggiunto.