Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
ALLO STUDIO DELL’IFAB

VAR, le proposte allo studio dell’IFAB: niente più ‘casi Tomori’ e il nuovo fuorigioco

Nel corso di una riunione dei panel tecnici dell’organismo, si è discusso del possibile intervento anche sui secondi gialli e di come ridurre al minimo le interruzioni

di Redazione
29 Ott 2025 - 12:13

In un momento particolarmente complicato per direttori di gara e addetti VAR, un aiuto per il mondo arbitrale potrebbe arrivare da Londra, dove il 20 gennaio 2026 si terrà la riunione generale annuale dell’IFAB, l’unico organo con il potere di cambiare le regole del calcio (e quindi anche i limiti di intervento della tecnologia). A precedere l’incontro di gennaio è stata una riunione dei Football and Technical Advisory Panels (FAP-TAP) dell’IFAB, in cui è stata studiata una proposta che allargherebbe il protocollo del VAR anche alle doppie ammonizioni e in cui si è discusso delle possibili misure per ridurre al minimo le interruzioni e le perdite di tempo.

NIENTE PIÙ CASI TOMORI
Attualmente il protocollo prevede che una revisione sia possibile solo se si parla di un cartellino rosso diretto, ma è ora allo studio la possibilità che gli addetti VAR possano intervenire anche in caso di una doppia ammonizione ingiusta. Per fare un esempio recente, lo scorso anno aveva fatto molto discutere l’espulsione durante Empoli-Milan di Tomori, che fu ammonito la seconda volta per un fallo commesso all’interno di un’azione viziata da un evidente fuorigioco dell’avversario non segnalato dall’assistente.

RIDURRE LE PERDITE DI TEMPO
L’introduzione della nuova tegola per impedire ai portieri di trattenere il pallone troppo a lungo (limite di otto secondi) è stata accolta molto positivamente a livello mondiale e quindi i FAP-TAP dell’IFAb hanno discusso di ulteriori modalità per migliorare la continuità del gioco come la possibilità di applicare il principio del conteggio anche alle rimesse laterali e ai rinvii dal fondo e le eventuali strategie per diminuire il tempo perso a causa di infortuni e sostituzioni.

NUOVO FUORIGIOCO
C’è una sperimentazione in corso di un concetto alternativo di fuorigioco che ha come obiettivo principale quello di ridurre il più possibile le decisioni di fuorigioco “millimetriche” così da favorire un gioco più offensivo (si torna al concetto di luce tra i corpi?), ma i partecipanti alla riunione hanno concordato che la questione necessita di ulteriori analisi e nuove fasi di test prima di giungere a una decisione definitiva.

“SOLO IL CAPITANO”
Accolta molto positivamente a livello internazionale anche l’introduzione della linea guida “solo il capitano”, che ha favorito interazioni più rispettose tra arbitri e calciatori e migliorato l’immagine complessiva del gioco tanto che il FAP-TAP ha raccomandato di renderle un protocollo obbligatorio all’interno delle Regole del Gioco.

ifab
tomori
fuorigioco
var
ammonizione

Ultimi video

01:31
Domani Inter-Fiorentina

L'Inter ospita la Fiorentina per avvicinarsi alla vetta

02:06
DICH JURIC POST MILAN DICH

Juric: "Abbiamo dominato il Milan"

02:54
DICH RICCI POST ATALANTA DICH

Ricci: "Buon punto, il gol lo aspettavano in tanti"

00:30
MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

01:46
Corriere dello Sport 100

Corriere dello Sport 100

01:29
Galliani tifa per Gattuso

Galliani tifa per Gattuso

02:37
Arbitri e Var nel mirino

Arbitri e Var nel mirino

01:17
Le parole di Cardinale

Le parole di Cardinale

01:29
Stasera Lecce-Napoli

Stasera Lecce-Napoli

01:34
Stasera Atalanta-Milan

Stasera Atalanta-Milan

01:57
Allegri verso Bergamo

Allegri verso Bergamo

01:36
La Juve saluta Tudor

La Juve saluta Tudor

00:44
Totti lancia Spalletti

Totti: "Spalletti farà bene alla Juve"

02:04
Juventus, altro esonero

Juventus, altro esonero

01:17
Domani Roma-Parma

La Roma contro il Parma per estare in testa

01:31
Domani Inter-Fiorentina

L'Inter ospita la Fiorentina per avvicinarsi alla vetta

I più visti di Calcio

SRV RULLO INTER LAUTARO NOTIZIA MKHITARYAN (MUSICATO) 27/10 SRV

Voglia di rivincita: l'Inter si aggrappa al suo "Toro"

MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

SRV RULLO ARBITRI E VAR, LA "SOLITA" BUFERA (MUSICATO) 27/10

Arbitri e Var sotto accusa: il calcio che non piace

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Luciano Spalletti

Non solo Tudor, anche molti ex Serie A e grandi nomi dall'estero senza panchina

SRV RULLO JUVE, IL SUCCESSORE 27/10 SRV OKK

Juventus, l'ora della scelta: con Spalletti giocherebbe così

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:52
Juve, problema al polpaccio per Thuram: out contro l'Udinese
12:33
Inter, e se si fa male Sommer? Calligaris pronto al debutto tra i grandi, ecco chi è
12:17
Marotta: "Inter vicina ai familiari della vittima e a Martinez"
11:33
Frasi minacciose sui social, Daspo a due tifosi della Samb
10:21
Coppa di Germania, tragedia sugli spalti: morto un tifoso del Lipsia