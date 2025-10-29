VAR, le proposte allo studio dell’IFAB: niente più ‘casi Tomori’ e il nuovo fuorigioco

In un momento particolarmente complicato per direttori di gara e addetti VAR, un aiuto per il mondo arbitrale potrebbe arrivare da Londra, dove il 20 gennaio 2026 si terrà la riunione generale annuale dell’IFAB, l’unico organo con il potere di cambiare le regole del calcio (e quindi anche i limiti di intervento della tecnologia). A precedere l’incontro di gennaio è stata una riunione dei Football and Technical Advisory Panels (FAP-TAP) dell’IFAB, in cui è stata studiata una proposta che allargherebbe il protocollo del VAR anche alle doppie ammonizioni e in cui si è discusso delle possibili misure per ridurre al minimo le interruzioni e le perdite di tempo.