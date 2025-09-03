Var a chiamata, il presidente dell'Aia: "Ancora troppo presto per la Serie A"

Poi un messaggio forte e chiaro sul futuro a breve termine del Var a chiamata in Serie A: "E' ancora lontano dal poter essere introdotto". "Come è noto, da questa stagione è stato invece introdotto in serie C ed in Serie A femminile il Football Video Support (FVS), ma che non è il 'Var a chiamata', nonostante la possibilità di due chiamate da parte dell'allenatore per chiedere all’arbitro una review delle azioni in casi codificati - ha spiegato Zappi -. Rispetto al Var della serie A qui siamo in presenza di tutt'altro, non ci sono i Video Match Officials di Lissone e soprattutto ci sono un massimo 4 telecamere in un sistema che quindi nulla ha quindi a che vedere con la sofisticata tecnologia VAR che ha a disposizione assistenza arbitrale da remoto e almeno 8 telecamere che, nelle competizioni mondiali, possono arrivare a 40". "Insomma in questo momento non c'è all'orizzonte nulla di più che questa introduzione del sistema FVS - ha precisato ancora -. Poi si vedrà e, se sarà, lo deciderà l'IFAB, l'organismo internazionale che è deputato a regolamentare queste evoluzioni".