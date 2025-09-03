Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
ARBITRI E NOVITÀ

Var a chiamata, il presidente dell'Aia: "Ancora troppo presto per la Serie A"

Antonio Zappi: "Spiegazioni Var? La strada della comunicazione è tracciata"

03 Set 2025 - 21:29
© @AIA_i

© @AIA_i

Dopo due giornate di Serie A, il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA) Antonio Zappi ha fatto un primo bilancio sulle novità introdotte da questa stagione sulla direzione di gara. "Le spiegazioni Var allo stadio? Come in tutte le novità c'è ovviamente sempre un necessario periodo di rodaggio iniziale - ha spiegato ai microfoni di Napoli Network -. Nella prima giornata c'è stata qualche criticità su cui anche noi, come su tutti i social, si è ironizzato e sorriso. Nulla di grave e già dalla seconda giornata è andata meglio, salvo un piccolo imprevisto tecnico a San Siro, ma subito risolto con la prontezza di Marchetti". "C'è ovviamente da migliorare e lo faremo, ma la strada della comunicazione è tracciata, perché secondo noi è con la conoscenza che aumenta il rispetto e parlare davanti a spalti gremiti non è semplice", ha aggiunto. 

Leggi anche

Esordio del Var in diretta: Manganiello annulla il gol della Lazio e spiega la decisione

Poi un messaggio forte e chiaro sul futuro a breve termine del Var a chiamata in Serie A: "E' ancora lontano dal poter essere introdotto". "Come è noto, da questa stagione è stato invece introdotto in serie C ed in Serie A femminile il Football Video Support (FVS), ma che non è il 'Var a chiamata', nonostante la possibilità di due chiamate da parte dell'allenatore per chiedere all’arbitro una review delle azioni in casi codificati - ha spiegato Zappi -. Rispetto al Var della serie A qui siamo in presenza di tutt'altro, non ci sono i Video Match Officials di Lissone e soprattutto ci sono un massimo 4 telecamere in un sistema che quindi nulla ha quindi a che vedere con la sofisticata tecnologia VAR che ha a disposizione assistenza arbitrale da remoto e almeno 8 telecamere che, nelle competizioni mondiali, possono arrivare a 40". "Insomma in questo momento non c'è all'orizzonte nulla di più che questa introduzione del sistema FVS - ha precisato ancora -. Poi si vedrà e, se sarà, lo deciderà l'IFAB, l'organismo internazionale che è deputato a regolamentare queste evoluzioni".

Manganiello fa debuttare il Var in diretta: i social ironizzano per il tono da... comandante

1 di 6
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Infine alcune considerazioni sull'aggressione al giovane portiere del Volpiano Pianese. "Come AIA abbiamo espresso piena solidarietà sul nostro sito ufficiale al ragazzo colpito da quel genitore inqualificabile. Ma il calcio dilettantistico e giovanile non sono una giungla - ha spiegato il presidente dell'Aia -. Ci sono tante donne e uomini perbene che con grande passione e volontariato permettono la disputa di oltre 500 mila partite all'anno in Italia e fenomeni come questi sono limitati". "Normalmente a ricevere solidarietà per essere stati aggrediti sono i giovani arbitri, stavolta sono stati invece gli arbitri a solidarizzare con un giovane calciatore - ha concluso -. Perché sarà solo se tutti insieme sapremo mettere in campo strumenti culturali e formativi di cultura delle regole e legalità che miglioreremo il calcio del domani, ovviamente anche con misure repressive che sappiano dare risposte decise a chi non intenderà farsi educare al rispetto". 

var a chiamata
zappi

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:45
L'attaccante che serviva

L'attaccante che serviva

00:27
DICH DONNARUMMA SU PORTIERE 13ENNE DICH

Donnarumma al portiere 13enne aggredito: "Ti aspettiamo a Coverciano"

01:59
DICH DONNARUMMA SU ITALIA DICH

Donnarumma: "Il talento c'è, abbiamo una Nazionale giovane ma che può crescere"

00:52
DICH LOCATELLI-ROVELLA DICH

Italia, Locatelli e Rovella: "Gattuso è carico"

01:14
DICH DONNARUMMA SU PSG DICH

Gigio: "Luis Enrique? Deluso non lo so, ognuno fa le sue scelte"

00:47
DICH DONNARUMMA NAZIONALE DICH

Donnarumma: "Un orgoglio essere al City che mi ha voluto fortemente"

01:34
Zaniolo in "bianconero"

Zaniolo in "bianconero"

01:23
Fiorentina da rilanciare

Fiorentina da rilanciare

01:27
Neymar-Ancelotti è bufera

Neymar-Ancelotti è bufera

01:51
Ricci a scuola da Modric

Ricci a scuola da Modric

01:20
Atalanta: Lookman c'è

Atalanta: Lookman c'è

02:35
Juve, grande partenza

Juve, grande partenza

01:34
Champions: Lukaku fuori

Champions: Lukaku fuori

01:53
È una Roma inquieta

È una Roma inquieta

01:35
Inter, suona l'allarme

Inter, suona l'allarme

01:45
L'attaccante che serviva

L'attaccante che serviva

I più visti di Calcio

DICH PIO ESPOSITO NAZIONALE 1/9 DICH

Pio Esposito: "Mai stati dubbi sulla mia permanenza all’Inter"

SRV RULLO ALLEGRI-RABIOT, CI RI-SIAMO (MUSICATO) 1/9 SRV ok

Allegri riabbraccia Rabiot: il nuovo Milan riparte dai muscoli

SRV RULLO LE PAGELLE DEL MERCATO 1/9 SRV

Le Pagelle del mercato: Napoli 8 top, poi scopri i voti di Juve, Inter e Milan

MCH ARRIVO VARDY A CREMONA MCH

Vardy è arrivato in Italia: l'accoglienza dei tifosi della Cremonese

SRV RULLO JUVE, CHE COLPI! (MUSICATO) 1/9 SRV

Juve, che colpi! Ecco chi sono Openda e Zhegrova

Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:09
L'Italia Under 18 non sbaglia in Croazia: tre gol alla Corea del Sud
21:18
Napoli, Hojlund: "Sono emozionato, torno in A molto migliorato"
20:31
Italia Under 21, Marianucci: "Ho raggiunto un obiettivo, Buffon mi ha fatto un'ottima impressione"
19:50
Barcellona, Yamal: "Champions? Vincerla qui sarebbe incredibile"
18:41
Fenerbahce, ecco Ederson: "Vivremo momenti bellissimi"