DURANTE COMO-LAZIO

La prima volta del Var in diretta in Como-Lazio: ecco cosa è successo

Durante la sfida del Sinigaglia esordio dell''announcement' al pubblico

24 Ago 2025 - 22:17
"A seguito di revisione il n.11 della Lazio è partito in decisione di fuorigioco. Decisione finale: fuorigioco". Nel corso di Como-Lazio l'arbitro Manganiello ha inaugurato l''announcement', ossia la spiegazione al pubblico della decisione presa dopo la revisione al Var. Manganiello ha aperto il microfono e ha annunciato a tutto lo stadio la decisione di annullare il gol di Castellanos, che al 20' del secondo tempo aveva pareggiato il vantaggio del Como, dopo l'invito della Sala Var ad aprire i microfoni. Quella del 'Var in diretta' è la principale novita' del regolamento arbitrale per la serie A 2025-2026 e una svolta epocale dal punto di vista comunicativo.

Var spiegato, gli 8'' per i portieri e regole chiare sui recuperi: come cambia la prossima Serie A

serie a
var
manganiello

