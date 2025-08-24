La prima volta del Var in diretta in Como-Lazio: ecco cosa è successo

"A seguito di revisione il n.11 della Lazio è partito in decisione di fuorigioco. Decisione finale: fuorigioco". Nel corso di Como-Lazio l'arbitro Manganiello ha inaugurato l''announcement', ossia la spiegazione al pubblico della decisione presa dopo la revisione al Var. Manganiello ha aperto il microfono e ha annunciato a tutto lo stadio la decisione di annullare il gol di Castellanos, che al 20' del secondo tempo aveva pareggiato il vantaggio del Como, dopo l'invito della Sala Var ad aprire i microfoni. Quella del 'Var in diretta' è la principale novita' del regolamento arbitrale per la serie A 2025-2026 e una svolta epocale dal punto di vista comunicativo.