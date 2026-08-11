Stadio Lazio, Campidoglio: prosegue percorso per progetto Flaminio

"Il parere espresso dalla Soprintendenza nell'ambito della Conferenza dei Servizi preliminare sul progetto dello Stadio Flaminio è un passaggio importante nel percorso portato avanti in questi mesi dall'Amministrazione capitolina con tutti i soggetti coinvolti. Le prescrizioni indicate, così come quelle relative alla mobilità e agli altri aspetti emersi nel corso della Conferenza dei Servizi, dovranno naturalmente essere oggetto di attenta valutazione e sostanzialmente recepite nel prosieguo progettuale. L'obiettivo resta sempre quello di garantire il recupero e la valorizzazione del Flaminio nel pieno rispetto del suo valore storico e architettonico. Roma Capitale proseguirà ora l'iter amministrativo in costante interlocuzione con tutte le istituzioni competenti". Così in una nota Roma Capitale.