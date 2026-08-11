Coppa Italia, Genoa al lavoro verso Ascoli: in campo Matturro e Ostigard

E' iniziata con una giornata trascorsa al centro sportivo, in un'altalena di riunioni, video-analisi, esercitazioni in campo, in palestra e un regime alimentare controllato, la settimana del Genoa che porta alla sfida con l'Ascoli, da dentro o fuori, per il passaggio ai 16mi di Coppa Italia Frecciarossa. Il tecnico Daniele De Rossi e i suoi hanno riavvolto il nastro della partita con il Depor, per condividere le risultanze delle disamine, prima di buttarsi nella prima sessione di allenamento settimanale, a cui non hanno preso parte i convalescenti Havel, Meichtry, Nuredini, Traorè e Venturino. In campo si è rivisto Matturro, reduce da una stagione positiva al Levante. Lavoro regolare per Ostigard, l'ultimo dei nazionali rientrato dal Mondiale. Mercoledì mattina la squadra sosterrà un allenamento congiunto con i ragazzi di mister Criscito, ancora imbattuti nelle amichevoli della pre-season.