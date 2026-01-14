Uno spettacolo per Vialli al Regio di Torino: "Lo ricorderemo col sorriso"

A presentare la serata sarà Linus: "Oggi a Gianluca chiederei come ha fatto a farsi ricordare sempre con il sorriso, questa è una bellissima eredità - dichiara il noto dj radiofonico in videocollegamento - e a casa ho una maglia di Vialli indossata nella stagione della vittoria della Champions League: non l'abbiamo mai lavata, perderebbe la sua anima". Domenico Carretta ha ricordato un episodio legato all'ex calciatore scomparso a gennaio 2023 all'età di 58 anni per un tumore al pancreas: "Era negli spogliatoi di Wembley prima della finale dell'Europeo vinto dall'Italia, l'atmosfera era di tensione e paura e si è dimostrato ancora una volta leader leggendo un testo di Roosevelt alla squadra - ha spiegato l'assessore allo sport - e ha caricato tutti gli azzurri: è stato una bandiera di Cremonese, Sampdoria e Juventus, non ricordo altri calciatori che siano stati bandiere di più squadre". Gli ultimi tagliandi sono in vendita sul circuito Vivaticket, l'incasso verrà devoluto all'istituto di Candiolo per la ricerca e la cura del cancro al pancreas.