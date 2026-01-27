Union, Hubert sfida la Dea: "L'Atalanta ha dei difetti da sfruttare, possiamo vincere"

27 Gen 2026 - 15:21
© Getty Images

© Getty Images

"Per noi vincere è l'ultima possibilità e con l'Atalanta, che ha dei difetti da sfruttare, vogliamo farlo". L'allenatore dell'Union Saint-Gilloise, David Hubert, alla vigilia dell'ultima partita della fase campionato di Champions League vuole giocarsi il tutto per tutto, anche se la sua squadra partendo da sei punti in classifica difficilmente potrà qualificarsi ai playoff. "Serve non essere precipitosi e seguire il nostro piano di gioco, adattandoci all'avversario che gioca molto sulle fasce ed è molto offensivo - spiega il tecnico dei belgi -. L'Atalanta sta recuperando in campionato ed è in alto in Champions. Dobbiamo fare una buona gara per avere una chance di vincerla". Hubert è alle prese con tre assenze pesanti, dal centravanti ecuadoriano Rodriguez che ha tre vertebre rotte fino all'altra prima punta, squalificata: "In difesa non c'è Barry, s'è allenato da solo. Manca Promise David, ma abbiamo comunque soluzioni in attacco anche dalla panchina". Infine, i due avversari più temuti: "Lookman si muove tra le linee, De Ketelaere crea gioco, dà la profondità ed è intelligente. Ma non giochiamo solo contro di loro".

videovideo
Leggi anche

Daniel Maldini pronto per Sarri: visite mediche e firma con la Lazio

Ultimi video

02:04
La rubrica parate

La rubrica parate

02:59
DICH CONTE PRE CHELSEA PER SITO DICH

Conte: "Al peggio non c'è mai fine..."

03:06
L'Inter prova la fuga

L'Inter allunga e prova la fuga

00:47
DICH CONTE SU SPALLETTI PRE CHELSEA PER LIVE 27/1 DICH

Conte, che attacco a Spalletti: "Deve portare rispetto, stia più attento!"

02:03
Inter, Yann non si tocca

Inter fa scudo attorno a Sommer: Yann non si tocca

01:45
Così David è rinato

Così David è rinato

02:01
Rivoluzione Spalletti

La Juve vola con la rivoluzione di Spalletti

01:43
Conte si gioca tutto

Conte si gioca tutto

00:42
Napoli, parla Conte

Napoli, parla Conte

00:46
Conte attacca Spalletti

Conte attacca Spalletti

01:22
Atalanta, c'è l'Union SG

Atalanta, c'è l'Union SG

01:39
Gasp al primo pareggio

Roma, Gasp al primo pareggio

01:43
Coppa Italia su Italia 1

Coppa Italia su Italia 1

01:32
Maldini, nuova sfida

Maldini, nuova sfida

01:28
Milan, missione derby

Milan, missione derby

02:04
La rubrica parate

La rubrica parate

I più visti di Calcio

13 DICH ALLEGRI PRE ROMA 2 DICH

Allegri: "Dybala? Tecnica straordinaria e grande intelligenza, coppia perfetta con Malen"

Verona-Udinese 1-3: gli highlights

Verona-Udinese 1-3: gli highlights

Allegri e la Champions

Allegri ha un solo obiettivo: la Champions

DICH PIO ESPOSITO IN MIX POST INTER-PISA 23/1 DICH

Pio Esposito: "E' stato fondamentale reagire ai due gol"

CLIP SITO PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NAPOLI SRV

Spalletti cambia sulla trequarti, Conte conferma Vergara: le probabili formazioni di Juve-Napoli

DICH CRAGNOTTI INTERVALLO COMO-LAZIO DICH

Cragnotti: "La Lazio impari dal Como"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Antonio Conte e Diego Costa
15:46
Conte risponde a Diego Costa: "Ci sono persone intelligenti e stupide, non perdo tempo"
15:36
La Fiorentina annuncia il nome del nuovo presidente: Giuseppe Commisso prende il posto del padre
15:21
Union, Hubert sfida la Dea: "L'Atalanta ha dei difetti da sfruttare, possiamo vincere"
15:19
"Juventus. Primo Amore": online il trailer del documentario che celebra l’orgoglio bianconero
15:17
Lazio, Motta si presenta: "Società tra le più importanti in Europa, qui per migliorare"