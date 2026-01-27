La Fiorentina annuncia il nome del nuovo presidente: Giuseppe Commisso prende il posto del padre

27 Gen 2026 - 15:36
© Da video

© Da video

ACF Fiorentina ha annunciato oggi che il Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito ed ha nominato Giuseppe B. Commisso Presidente. Nel corso della riunione, il Consiglio ha inoltre confermato Mark Stephan nel ruolo di Chief Executive Officer e Alessandro Ferrari nel ruolo di General Manager.

Giuseppe Commisso assume la carica di Presidente dopo aver già ricoperto ruoli di rilievo all’interno della governance del Club.

"È per me un grande onore assumere la Presidenza della Fiorentina", ha dichiarato Giuseppe B. Commisso. "Desidero esprimere il mio pieno sostegno a Mark Stephan e ad Alessandro Ferrari, la cui leadership e continuità manageriale rappresentano un elemento fondamentale per il presente e il futuro del Club. Colgo inoltre questa occasione per ringraziare mia madre, Catherine: la sua nomina nel Consiglio di Amministrazione come membro riflette la continuità dell’impegno della nostra famiglia, seguendo le orme di quanto fatto da mio padre, Rocco. Sono profondamente determinato a portare avanti l’eredità di mio padre e la visione che ha costruito per la Fiorentina. Continueremo a lavorare con determinazione per rafforzare il Club, nel pieno rispetto dei suoi valori, della sua storia e del legame con la città e i suoi tifosi, così come mio padre ha fatto fino ad oggi."

La Società conferma il proprio impegno nel perseguire una visione di lungo periodo orientata alla stabilità, alla sostenibilità e al consolidamento del ruolo della Fiorentina nel panorama calcistico nazionale e internazionale.

videovideo
Leggi anche

La seconda vita di Edoardo Bove: "Il defibrillatore? Come un telefonino tra le costole"

Ultimi video

02:04
La rubrica parate

La rubrica parate

02:59
DICH CONTE PRE CHELSEA PER SITO DICH

Conte: "Al peggio non c'è mai fine..."

03:06
L'Inter prova la fuga

L'Inter allunga e prova la fuga

00:47
DICH CONTE SU SPALLETTI PRE CHELSEA PER LIVE 27/1 DICH

Conte, che attacco a Spalletti: "Deve portare rispetto, stia più attento!"

02:03
Inter, Yann non si tocca

Inter fa scudo attorno a Sommer: Yann non si tocca

01:45
Così David è rinato

Così David è rinato

02:01
Rivoluzione Spalletti

La Juve vola con la rivoluzione di Spalletti

01:43
Conte si gioca tutto

Conte si gioca tutto

00:42
Napoli, parla Conte

Napoli, parla Conte

00:46
Conte attacca Spalletti

Conte attacca Spalletti

01:22
Atalanta, c'è l'Union SG

Atalanta, c'è l'Union SG

01:39
Gasp al primo pareggio

Roma, Gasp al primo pareggio

01:43
Coppa Italia su Italia 1

Coppa Italia su Italia 1

01:32
Maldini, nuova sfida

Maldini, nuova sfida

01:28
Milan, missione derby

Milan, missione derby

02:04
La rubrica parate

La rubrica parate

I più visti di Calcio

13 DICH ALLEGRI PRE ROMA 2 DICH

Allegri: "Dybala? Tecnica straordinaria e grande intelligenza, coppia perfetta con Malen"

Verona-Udinese 1-3: gli highlights

Verona-Udinese 1-3: gli highlights

Allegri e la Champions

Allegri ha un solo obiettivo: la Champions

DICH PIO ESPOSITO IN MIX POST INTER-PISA 23/1 DICH

Pio Esposito: "E' stato fondamentale reagire ai due gol"

CLIP SITO PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NAPOLI SRV

Spalletti cambia sulla trequarti, Conte conferma Vergara: le probabili formazioni di Juve-Napoli

DICH CRAGNOTTI INTERVALLO COMO-LAZIO DICH

Cragnotti: "La Lazio impari dal Como"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Antonio Conte e Diego Costa
15:46
Conte risponde a Diego Costa: "Ci sono persone intelligenti e stupide, non perdo tempo"
15:36
La Fiorentina annuncia il nome del nuovo presidente: Giuseppe Commisso prende il posto del padre
15:21
Union, Hubert sfida la Dea: "L'Atalanta ha dei difetti da sfruttare, possiamo vincere"
15:19
"Juventus. Primo Amore": online il trailer del documentario che celebra l’orgoglio bianconero
15:17
Lazio, Motta si presenta: "Società tra le più importanti in Europa, qui per migliorare"