Champions, Guardiola: "Haaland? Tornerà a segnare e lo farà per il resto della vita"

27 Gen 2026 - 16:15
© Getty Images

© Getty Images

L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha incolpato i compagni di squadra di Erling Haaland per l'inaspettata mancanza di gol dell'attaccante e ed è convinto che la stella norvegese continuerà a segnare "per il resto della sua vita". Haaland ha segnato solo un gol nelle ultime nove partite, su rigore. Prima di allora, aveva segnato 38 gol in 28 partite tra tutte le competizioni, in quella che ha descritto come la migliore forma della sua carriera. Alla domanda su cosa ci fosse dietro i recenti problemi di Haaland sotto porta, Guardiola ha risposto che era "la squadra". Guardiola raccomanda di "non sottovalutare mai gli attaccanti, i marcatori, perché ti faranno sempre tacere".

Il City affronterà il Galatasaray in Champions League mercoledì. Il City potrebbe aver bisogno che Haaland ritrovi la lucidità di inizio stagione nella partita casalinga contro i turchi. La squadra inglese probabilmente ha bisogno di una vittoria per avere la possibilità di finire tra le prime otto e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale senza dover giocare i playoff come la scorsa stagione. Il City si è complicato la vita perdendo a sorpresa contro il Bodø/Glimt la scorsa settimana, scendendo all'11° posto nella classifica a 36 squadre. "È dove meritiamo di essere", ha detto Guardiola, che sarà privo di diversi giocatori chiave per la partita. Rodri è squalificato, i difensori centrali Ruben Dias, Josko Gvardiol e John Stones sono infortunati e gli acquisti di gennaio Antoine Semenyo e Marc Guehi non sono idonei a questa fase della competizione.

Calcio ora per ora
