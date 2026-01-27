Champions, Guardiola: "Haaland? Tornerà a segnare e lo farà per il resto della vita"

Il City affronterà il Galatasaray in Champions League mercoledì. Il City potrebbe aver bisogno che Haaland ritrovi la lucidità di inizio stagione nella partita casalinga contro i turchi. La squadra inglese probabilmente ha bisogno di una vittoria per avere la possibilità di finire tra le prime otto e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale senza dover giocare i playoff come la scorsa stagione. Il City si è complicato la vita perdendo a sorpresa contro il Bodø/Glimt la scorsa settimana, scendendo all'11° posto nella classifica a 36 squadre. "È dove meritiamo di essere", ha detto Guardiola, che sarà privo di diversi giocatori chiave per la partita. Rodri è squalificato, i difensori centrali Ruben Dias, Josko Gvardiol e John Stones sono infortunati e gli acquisti di gennaio Antoine Semenyo e Marc Guehi non sono idonei a questa fase della competizione.