Conte risponde a Diego Costa: "Ci sono persone intelligenti e stupide, non perdo tempo"

27 Gen 2026 - 15:46
Antonio Conte e Diego Costa © italyphotopress

Antonio Conte e Diego Costa © italyphotopress

La durissima sparata di Diego Costa, che aveva definito Antonio Conte "la peggior persona possibile" e "un uomo amareggiato che forse non fa sesso a casa", non è passata inosservata, ma ha trovato davanti a sé un muro di ghiaccio. Il tecnico del Napoli ha risposto alle offese personali con un distacco totale, sottolineando come nel mondo del calcio esistano "persone intelligenti e persone stupide" e ribadendo con fermezza di non voler "perdere tempo ed energie a leggere le dichiarazioni di questi o di quelli". Conte ha preferito ignorare le insinuazioni sulla sua vita privata, derubricandole a rumore di fondo che non merita attenzione.

Spostando il focus sul campo, il mister salentino ha voluto ristabilire la sua verità storica sulla turbolenta stagione vissuta insieme al Chelsea, culminata con la vittoria della Premier League. "Io posso parlare di calcio: Diego Costa ha giocato per me una stagione, abbiamo vinto insieme, ma lui voleva andare via per ben tre volte in un anno", ha ricordato Conte, evidenziando come la volontà di rottura fosse partita proprio dall'attaccante. Con un secco "dopo il Chelsea non so cosa gli sia successo", l'allenatore ha chiuso definitivamente la questione.

videovideo
diego costa
antonio conte
sesso
risposta

Ultimi video

02:04
La rubrica parate

La rubrica parate

02:59
DICH CONTE PRE CHELSEA PER SITO DICH

Conte: "Al peggio non c'è mai fine..."

03:06
L'Inter prova la fuga

L'Inter allunga e prova la fuga

00:47
DICH CONTE SU SPALLETTI PRE CHELSEA PER LIVE 27/1 DICH

Conte, che attacco a Spalletti: "Deve portare rispetto, stia più attento!"

02:03
Inter, Yann non si tocca

Inter fa scudo attorno a Sommer: Yann non si tocca

01:45
Così David è rinato

Così David è rinato

02:01
Rivoluzione Spalletti

La Juve vola con la rivoluzione di Spalletti

01:43
Conte si gioca tutto

Conte si gioca tutto

00:42
Napoli, parla Conte

Napoli, parla Conte

00:46
Conte attacca Spalletti

Conte attacca Spalletti

01:22
Atalanta, c'è l'Union SG

Atalanta, c'è l'Union SG

01:39
Gasp al primo pareggio

Roma, Gasp al primo pareggio

01:43
Coppa Italia su Italia 1

Coppa Italia su Italia 1

01:32
Maldini, nuova sfida

Maldini, nuova sfida

01:28
Milan, missione derby

Milan, missione derby

02:04
La rubrica parate

La rubrica parate

I più visti di Calcio

13 DICH ALLEGRI PRE ROMA 2 DICH

Allegri: "Dybala? Tecnica straordinaria e grande intelligenza, coppia perfetta con Malen"

Verona-Udinese 1-3: gli highlights

Verona-Udinese 1-3: gli highlights

Allegri e la Champions

Allegri ha un solo obiettivo: la Champions

DICH PIO ESPOSITO IN MIX POST INTER-PISA 23/1 DICH

Pio Esposito: "E' stato fondamentale reagire ai due gol"

CLIP SITO PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NAPOLI SRV

Spalletti cambia sulla trequarti, Conte conferma Vergara: le probabili formazioni di Juve-Napoli

DICH CRAGNOTTI INTERVALLO COMO-LAZIO DICH

Cragnotti: "La Lazio impari dal Como"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Antonio Conte e Diego Costa
15:46
Conte risponde a Diego Costa: "Ci sono persone intelligenti e stupide, non perdo tempo"
15:36
La Fiorentina annuncia il nome del nuovo presidente: Giuseppe Commisso prende il posto del padre
15:21
Union, Hubert sfida la Dea: "L'Atalanta ha dei difetti da sfruttare, possiamo vincere"
15:19
"Juventus. Primo Amore": online il trailer del documentario che celebra l’orgoglio bianconero
15:17
Lazio, Motta si presenta: "Società tra le più importanti in Europa, qui per migliorare"