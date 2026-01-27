Conte risponde a Diego Costa: "Ci sono persone intelligenti e stupide, non perdo tempo"
Antonio Conte e Diego Costa © italyphotopress
La durissima sparata di Diego Costa, che aveva definito Antonio Conte "la peggior persona possibile" e "un uomo amareggiato che forse non fa sesso a casa", non è passata inosservata, ma ha trovato davanti a sé un muro di ghiaccio. Il tecnico del Napoli ha risposto alle offese personali con un distacco totale, sottolineando come nel mondo del calcio esistano "persone intelligenti e persone stupide" e ribadendo con fermezza di non voler "perdere tempo ed energie a leggere le dichiarazioni di questi o di quelli". Conte ha preferito ignorare le insinuazioni sulla sua vita privata, derubricandole a rumore di fondo che non merita attenzione.
Spostando il focus sul campo, il mister salentino ha voluto ristabilire la sua verità storica sulla turbolenta stagione vissuta insieme al Chelsea, culminata con la vittoria della Premier League. "Io posso parlare di calcio: Diego Costa ha giocato per me una stagione, abbiamo vinto insieme, ma lui voleva andare via per ben tre volte in un anno", ha ricordato Conte, evidenziando come la volontà di rottura fosse partita proprio dall'attaccante. Con un secco "dopo il Chelsea non so cosa gli sia successo", l'allenatore ha chiuso definitivamente la questione.