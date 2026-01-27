Conte risponde a Diego Costa: "Ci sono persone intelligenti e stupide, non perdo tempo"

La durissima sparata di Diego Costa, che aveva definito Antonio Conte "la peggior persona possibile" e "un uomo amareggiato che forse non fa sesso a casa", non è passata inosservata, ma ha trovato davanti a sé un muro di ghiaccio. Il tecnico del Napoli ha risposto alle offese personali con un distacco totale, sottolineando come nel mondo del calcio esistano "persone intelligenti e persone stupide" e ribadendo con fermezza di non voler "perdere tempo ed energie a leggere le dichiarazioni di questi o di quelli". Conte ha preferito ignorare le insinuazioni sulla sua vita privata, derubricandole a rumore di fondo che non merita attenzione.