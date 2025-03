Under21, l'Italia fa 1-1 con la Danimarca: Prati risponde a Sorensen

L'Italia Under 21 pareggia 1-1 in amichevole con la Danimarca. A Cittadella succede tutto nel primo tempo: ospiti in vantaggio al 21' con Sorensen dopo un errore in disimpegno di Zanotti, pareggio azzurro al 37' con un eurogol di Prati che pesca il jolly al volo dalla distanza. Da segnalare anche un gol annullato al 20esimo al difensore danese della Lazio Provstgaard. Nella ripresa occasioni da ambo le parti con la squadra del ct Nunziata che può recriminare per la traversa colpita in pieno recupero da Ghilardi sugli sviluppi di un calcio d'angolo.