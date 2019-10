Under 21, qualificazioni Europei: l’Italia soffre ma vince 1-0 in Armenia, decide Scamacca

UNDER 21

Al FFA Academy Stadium di Yerevan, l'Under 21 di Paolo Nicolato rimedia alla scialba prestazione di Dublino e si impone 1-0 contro l’Armenia. All’Italia basta la rete messa a segno al 20’ del primo tempo da Scamacca, che stacca perfettamente di testa sul cross dalla destra di Sottil. Cutrone ha avuto più volte il pallone del 2-0, ma il portiere Aslanyan lo ha sempre stoppato. Brivido lunga la schiena al 93’ sul sinistro a giro di Bichakhchyan che si stampa in pieno sulla traversa.

Come prevedibile la partenza degli Azzurrini è a spron battuto. Subito grande occasione per Sottil che, a tu per tu con il portiere, allarga troppo il tiro e non inquadra lo specchio. All’8’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo l’Italia si rende ancora pericolosa: l’uscita alta del portiere Aslanyan, che smanaccia male, diventa un invito a nozze per Zanallato, che sulla ribattuta calcia al volo di prima intenzione ma sulla sua traiettoria trova Daniielian che salva sulla linea di porta. La risposta dei padroni di casa è tutta in una conclusione dalla distanza di Bichakhchyan a lato, ma al 20’ la nazionale di Nicolato sblocca la situazione: Zanellato trova sulla fascia destra Sottil, il quale pennella un cross preciso a centro area per l’inserimento puntuale di Scamacca che stacca alla perfezione sul secondo palo. Poco più tardi gli Azzurrini potrebbero andare sul 2-0, ma nel giro di tre minuti Cutrone sbaglia due facili occasioni: prima con un pallonetto basso e debole da fuori area a seguito di un’incomprensione tra Khachumyan e Aslanyan, poi non angolando abbastanza un bel filtrante di Frattesi. In entrambe le circostanze il portiere armeno nega la rete all’ex milanista.



Nonostante l’assoluto controllo della partita, l’Italia rischia tantissimo con Melkonyan, che tutto solo in area calcia alle stelle, e dopo con un lob da centrocampo del capitano Mkrtchyan messo sopra la traversa da Carnesecchi con la punta delle dita. Cutrone ci prova ancora in tutti i modi e nei primi cinque minuti della ripresa sfiora la rete in due circostanze; nella seconda trova una bella giocata al limite ma il suo destro a giro viene respinto in angolo dal portiere. L’attaccante del Wolverhampton sembra avere un conto in sospeso con Aslanyan, che al 67’ respinge col piede il suo sinistro ravvicinato. Luca Pellegrini spara alto da mezzo metro. Poi, in pieno recupero, un sinistro a giro di Bichakhchyan si stampa in pieno sulla traversa. L’Italia, vicinissima alla beffa finale, si porta comunque al secondo posto del gruppo 1, a -3 dall’Irlanda, che ha però disputato una gara in più.