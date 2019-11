Under 21, qualificazioni Europei: Italia-Islanda 3-0, azzurrini secondi nel girone

ITALIA-ISLANDA 3-0

L'Under 21 di Paolo Nicolato centra la terza vittoria nel girone di qualificazione per gli Europei di categoria. A Ferrara gli Azzurrini battono 3-0 l'Islanda con il gol di Riccardo Sottil (32') e la doppietta di Patrick Cutrone (84' e 91'). Decisive anche le parate di Marco Carnesecchi, che salva la porta azzurra in due occasioni nel primo tempo. L'Under 21 sale a 10 punti nel girone, a -3 dall'Irlanda, che ha giocato due gare in più.

Cutrone, Pinamonti, Sottil: letta così, si ottiene sia l'attacco dell'Under 21 sia l'azione che sblocca il risultato. È una partita tosta, quella del “Paolo Mazza”. Di fronte c'è un'Islanda ben messa in campo: non inganni il 4-5-1 versione bunker, la squadra di Vidarsson è prudente ma non rinuncia a pungere. Carnesecchi, preferito ancora a Plizzari, se ne rende conto ben presto. Il portiere del Trapani è decisivo già dopo 11 minuti, quando respinge il destro a giro di Thorsteinsson, che si era liberato bene al tiro. Non potrebbe nulla cinque minuti più tardi, ma Finnsson, lanciato in contropiede con la difesa italiana scoperta, centra il palo. Le urla di Nicolato non servono a svegliare la retroguardia degli Azzurrini, che si lascia scappare Gudjohnsen (figlio dell'ex attaccante del Barcellona, ora assistente del c.t.) ma viene salvata dal secondo intervento prodigioso di Carnesecchi, di piede alla Garella. Non è un assedio islandese, l'Italia risponde a 19' con un tiro di Sala ben respinto dal portiere Gunnarsson: il terzino è imbeccato da un Sottil che sale decisamente di tono. L'attaccante della Fiorentina corona la sua prestazione con l'1-0 al 32': bel lavoro di Cutrone sulla sinistra, il colpo di testa di Pinamonti diventa un assist al bacio da spingere semplicemente in rete.

L'Italia nella ripresa pensa soprattutto a gestire il risultato. Ma c'è chi non è d'accordo: Cutrone cerca di tornare al gol con la maglia dell'Under 21 dopo quello inutile al Belgio, nella terza gara di Euro2019. L'ex attaccante del Milan ci va vicino già dopo 20 secondi dall'inizio della ripresa: destro a giro a lato di poco. L'Islanda, invece, si fa vedere solo con un tiro di Thodarson ben controllato da Carnesecchi. La girandola di cambi coinvolge tutto l'attacco, ma non Cutrone, che viene più volte incitato da Nicolato: “Lo fai, Cutro!”. E la punta del Wolverhampton non tradisce: a sei minuti dal 90' scaglia in rete di controbalzo il pallone del 2-0 e al 91' realizza il tris che chiude la partita. Nel concitato finale viene espulso Gudjohnsen senior per proteste e si crea un parapiglia subito placato. Nicolato può sorridere per la vittoria e per i tre punti: Islanda scavalcata e secondo posto raggiunto, a -3 dall'Irlanda, che però ha due gare in più.