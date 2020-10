Under 21, Italia-Irlanda 2-0: Sottil e Cutrone trascinano gli Azzurrini

Under 21

L’Italia Under 21, pur dilaniata dalle assenze a causa del Coronavirus, torna al successo piegando in casa 2-0 l’Irlanda. A Pisa gli azzurrini, che avevano in campo tantissimi calciatori dell’Under 20, ritrovano la vittoria alle qualificazioni per gli Europei 2021, dopo quasi un anno, grazie a Sottil e Cutrone: il primo sblocca la situazione al 43’ con un gran destro a giro, il secondo infila in rete al 62’ l’assist dell’attaccante del Cagliari.

Dopo una settimana a dir poco complicata per la nazionale, tra tanti tamponi positivi al Covid, pochissimi allenamenti e viaggi aerei inutili, l’Italia Under 21 (oggi in gran parte composta da tanti giocatori dell’Under 20) torna alla vittoria nelle qualificazioni per gli Europei 2021 dopo 11 mesi e aggancia proprio l’Irlanda in testa al gruppo 1. Vittoria importantissima quella ottenuta a Pisa nonostante le tantissime assenze: basti pensare che in campo c’erano solo quattro giocatori U21, che hanno già avuto il Coronavirus nelle scorse settimane: Patrick Cutrone, Samuele Ricci, Sandro Tonali e Riccardo Sottil. Il ct dell’U20, Alberto Bollini, ha preso poi il posto in panchina di Paolo Nicolato, costretto all’isolamento.

Azzurrini pericolosi a cavallo della mezz’ora di gioco: punizione insidiosa di Sottil che calcia al centro dell’area, il portiere Bazunu non esce ma Cutrone non riesce ad arrivare alla deviazione. Muratore prova poi il destro da fuori poco dopo: sfera che viene deviata da un difensore e catturata da Bazunu senza difficoltà. Dopo una conclusione alta sopra la traversa di Sottil, quest’ultimo sblocca la situazione al 43’: l’attaccante del Cagliari parte sul filo del fuorigioco, salta un avversario e scaglia un precisissimo sinistro a giro sul secondo palo. Per il portiere avversario non c’è niente da fare sul gran gol che porta in vantaggio l’Italia.

Padroni di casa che rischiano a inizio ripresa, con Portanova che salva quasi sulla linea una punizione che stava mettendo in difficoltà la retroguardia azzurra. Tuttavia, al 63’, Cutrone chiude definitivamente i conti: Sottil, grande trascinatore di oggi dell’Under 21, s’invola sulla destra dopo l’assist di Vogliacco, e mette al centro un traversone perfetto che l’attaccante della Fiorentina rifinisce comodamente in rete. Il match si chiude qua: quasi nessuno poteva immaginarsi una vittoria così netta alla vigilia, ma il Club Italia ha funzionato alla perfezione.