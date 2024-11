UNDER 21: ITALIA-FRANCIA 2-2 IN AMICHEVOLE

Termina in parità, 2-2, l'amichevole tra le nazionali Under 21 di Italia e Francia giocata oggi a Empoli. Doppio vantaggio degli azzurrini, a segno nel primo tempo con Casadei (16') e Ambrosino (44'). Nella ripresa la rimonta dei transalpini grazie alle reti di Cherki e Atangana Edoa. Martedì a La Spezia seconda amichevole per l'Italia contro l'Ucraina. "C'è rammarico per il risultato ma devo dire che la partita è stata aperta - ha detto nel dopo gara il ct Carmine Nunziata - Per lunghi tratti siamo stati padroni del campo. Ma la Francia ha qualità e tecnica e sapevamo che in alcuni momenti ci sarebbe stato da soffrire. Devo fare i complimenti ai ragazzi: avere avuto il pallino del gioco come abbiamo fatto a lungo durante questa partita ci dà grande fiducia per il futuro. Chiedevo continuità ai ragazzi: dobbiamo cercare di migliorare sempre ma questo è un gruppo fantastico, che è motivato a fare bene".