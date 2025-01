Under 17 Serie A e B, Monza sfida la capolista Udinese

Il Monza Under 17, guidato da Roberto Monguzzi, è pronto a scendere in campo domani mattina (ore 11) al Campo Comunale 'Paderno' di Premariacco per affrontare l'Udinese, capolista del girone B insieme al Milan con 35 punti, nell'anticipo della 16/a giornata. I brianzoli, attualmente settimi in classifica con 23 punti, vivono un momento magico: sei vittorie consecutive e un entusiasmo crescente che spinge il gruppo a sognare il colpaccio contro una delle squadre più solide del campionato (miglior difesa della categoria con appena 12 gol subiti). "La squadra arriva bene all'appuntamento - sottolinea l'allenatore del Monza - ma la cosa che mi sta dando maggiore soddisfazione è il contributo che tre dei nostri ragazzi stanno dando alla Primavera. Questi risultati certificano il buon lavoro svolto fino a oggi dall'Attività Agonistica, che ha come obiettivo favorire la crescita degli atleti, affinché possano essere pronti per la Primavera e successivamente per la Prima Squadra". Il settimo posto evidenzia un periodo positivo della formazione brianzola: "Abbiamo raggiunto una consapevolezza tale da giocarcela contro tutti - specifica Monguzzi -, come abbiamo dimostrato nelle partite con il Milan (Milan-Monza 1-2 del 14 dicembre, ndr) e la Cremonese (Monza-Cremonese 2-1 del 18 gennaio, ndr). Proveremo a fare la stessa cosa contro l'Udinese, che è un'ottima squadra e che ha perso solamente contro Inter (Inter-Udinese 3-2 del 17 novembre, ndr) e Milan (Udinese-Milan 1-2 del 22 settembre, ndr) in stagione. Speriamo che sia una bella partita".