Under 17 Molise, squalifica e ammenda dopo l'aggressione in campo di un calciatore

24 Gen 2026 - 16:39

Grave episodio di violenza nel calcio giovanile molisano durante una partita del campionato regionale Under 17 della FIGC Molise. Domenica 18 gennaio, allo stadio Pasqualino Leonardo di Pietramelara (Caserta), nel match tra Aurora Alto Casertano e Adriatica Campomarino, un giovane calciatore molisano è stato aggredito in campo mentre si trovava a terra per un infortunio, colpito ripetutamente al volto e riportando ferite sanguinanti e un trauma facciale.

La gara è stata sospesa per circa venti minuti per consentire l'intervento dei sanitari e dell'ambulanza, quindi è ripresa con l'espulsione del calciatore responsabile. Durante l'intervallo, persone non autorizzate sono entrate nel recinto di gioco e nell'area spogliatoi assumendo un comportamento minaccioso, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri su richiesta dell'arbitro e causando un ritardo di circa mezz'ora nella ripresa del secondo tempo.

Il giudice sportivo ha disposto cinque giornate di squalifica per condotta violenta, un'ammenda di 300 euro e una diffida alla società per l'ingresso di persone non autorizzate. È stato presentato reclamo e il giudice si pronuncerà il 27 gennaio. La famiglia del giovane calciatore di Campomarino, che ha 16 anni, ha scelto di non sporgere denuncia penale. 

Ultimi video

02:38
DICH PIO ESPOSITO IN MIX POST INTER-PISA 23/1 DICH

Pio Esposito: "E' stato fondamentale reagire ai due gol"

01:41
DICH GROSSO PRE CREMONESE 24/1 DICH

Grosso "Scontro diretto ostico, abbiamo fatto un percorso simile"

01:19
DICH CUESTA PRE ATALANTA DICH

Cuesta "Sappiamo il livello dell'Atalanta ma vogliamo fare la nostra partita"

01:01
DICH NICOLA PRE SASSUOLO 24/1 DICH

Nicola: "Non faccio calcoli, mi aspetto sempre una quota salvezza alta"

00:50
CLIP SITO PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NAPOLI SRV

Spalletti cambia sulla trequarti, Conte conferma Vergara: le probabili formazioni di Juve-Napoli

00:33
13 DICH ALLEGRI PRE ROMA 2 DICH

Allegri: "Dybala? Tecnica straordinaria e grande intelligenza, coppia perfetta con Malen"

00:55
13 DICH ALLEGRI PRE ROMA 1 DICH

Allegri: "Dobbiamo rimanere concentrati sull'obiettivo Champions"

01:47
Il sabato della Serie A

Il sabato della Serie A

01:49
Juve-Napoli, la sfida

Juve-Napoli, le sfide nella sfida

01:37
Domani Juventus-Napoli

Juventus-Napoli: all'Allianz il big-match di giornata

01:13
Roma, Gasp si copre

Roma, scelte conservative per Gasp

02:05
Fullkrug si sente a casa

Milan, Fullkrug si sente a casa

02:15
Allegri e la Champions

Allegri ha un solo obiettivo: la Champions

01:59
MCH ST. PAULI-AMBURGO 0-0 MCH

Spettacolo soprattutto sugli spalti: senza gol il derby di Amburgo

01:41
DICH MOREO IN MIX POST INTER-PI 23/1 DICH

Moreo: "Il rigore ha svoltato la partita, poi abbiamo mollato"

02:38
DICH PIO ESPOSITO IN MIX POST INTER-PISA 23/1 DICH

Pio Esposito: "E' stato fondamentale reagire ai due gol"

I più visti di Calcio

DICH GILARDINO PRE INTER DICH

Gilardino: "L'Inter è la prima della classe, dovremo fare una partita di personalità e coraggio"

DICH PIO ESPOSITO IN MIX POST INTER-PISA 23/1 DICH

Pio Esposito: "E' stato fondamentale reagire ai due gol"

1. Real Madrid: 1161 milioni di euro

Ricavi 24/25, Real Madrid davanti a tutti. Nessuna italiana nella top ten, ma l'Inter...

Inter promossi e bocciati: Con un Pio così l'Inter può sognare, ora Sommer preoccupa

Inter promossi e bocciati: con un Pio così l'Inter può sognare, ora Sommer preoccupa

Moreo spaventa l'Inter, poi i nerazzurri dilagano. Chivu tenta la fuga

I cambi magici di Allegri

I cambi magici di Allegri

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:21
Parma, Cuesta: "Vogliamo fare punti, a Bergamo grande opportunità"
18:11
Fiorentina: l'emozionante omaggio a Rocco Commisso prima della gara col Cagliari
18:07
Bundesliga: prima sconfitta per Bayern, vincono Hoffenheim e Lipsia
18:00
Torino contestato, squadra sotto la curva dopo il ko a Como: "Andate a lavorare"
17:10
Napoli, McTominay: "Con la Juve sfida storica per rivalità, daremo tutto"