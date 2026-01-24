Under 17 Molise, squalifica e ammenda dopo l'aggressione in campo di un calciatore
Grave episodio di violenza nel calcio giovanile molisano durante una partita del campionato regionale Under 17 della FIGC Molise. Domenica 18 gennaio, allo stadio Pasqualino Leonardo di Pietramelara (Caserta), nel match tra Aurora Alto Casertano e Adriatica Campomarino, un giovane calciatore molisano è stato aggredito in campo mentre si trovava a terra per un infortunio, colpito ripetutamente al volto e riportando ferite sanguinanti e un trauma facciale.
La gara è stata sospesa per circa venti minuti per consentire l'intervento dei sanitari e dell'ambulanza, quindi è ripresa con l'espulsione del calciatore responsabile. Durante l'intervallo, persone non autorizzate sono entrate nel recinto di gioco e nell'area spogliatoi assumendo un comportamento minaccioso, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri su richiesta dell'arbitro e causando un ritardo di circa mezz'ora nella ripresa del secondo tempo.
Il giudice sportivo ha disposto cinque giornate di squalifica per condotta violenta, un'ammenda di 300 euro e una diffida alla società per l'ingresso di persone non autorizzate. È stato presentato reclamo e il giudice si pronuncerà il 27 gennaio. La famiglia del giovane calciatore di Campomarino, che ha 16 anni, ha scelto di non sporgere denuncia penale.