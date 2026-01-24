Under 17 Molise, squalifica e ammenda dopo l'aggressione in campo di un calciatore

La gara è stata sospesa per circa venti minuti per consentire l'intervento dei sanitari e dell'ambulanza, quindi è ripresa con l'espulsione del calciatore responsabile. Durante l'intervallo, persone non autorizzate sono entrate nel recinto di gioco e nell'area spogliatoi assumendo un comportamento minaccioso, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri su richiesta dell'arbitro e causando un ritardo di circa mezz'ora nella ripresa del secondo tempo.