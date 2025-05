Under 17: Milan finalista del 'Città di Torre del Greco'

Dopo i tre gol rifilati alla Juventus, il Milan batte anche il Bologna e si aggiudica la possibilità di giocarsi la vittoria nel secondo trofeo di calcio under 17 "Città di Torre del Greco", la rassegna in corso di svolgimento fino a domani allo stadio Liguori. Stavolta per battere i felsinei basta una sola rete, quella siglata da Borsani nella ripresa. I rossoneri, a punteggio pieno, hanno così acquisito la matematica certezza di giocarsi il trofeo che fu loro già lo scorso anno (quando in finale fu sconfitta l'Inter). Nel girone B resta da decidere la squadra che giocherà la finalina di consolazione: oggi è in programma la gara tra Juventus e Bologna (ore 20.45): chi perde è fuori dai giochi. Nel girone A, invece, ancora tutto da decidere: la Lazio, superando 4-2 la Turris (per i biancocelesti tripletta di De Angelis e gol di Cassani, per i corallini doppietta di Ariemma), ha agganciato il Napoli (che nella gara di esordio aveva battuto i padroni di casa per 1-0). Primo e secondo posto nel raggruppamento saranno quindi decisi dal match di questo pomeriggio (ore 17) tra Napoli e Lazio. Chi vince sfiderà il Milan: in caso di parità sarà la Lazio, per migliore differenza reti, ad assicurarsi il primato nel raggruppamento.