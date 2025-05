Da ultras Napoli appello per "comportamento consono" a Parma

I tifosi del Napoli in trasferta a Parma, per la partita in programma domani sera allo stadio Tardini che potrebbe valere lo scudetto, abbiano "un comportamento consono basato sul rispetto del vivere civile in nome di Napoli e della sua storia". È l'appello lanciato dagli ultras del Napoli della Curva A e della Curva B in un volantino diffuso in città e sui social network. "La mentalità ultras - si legge - sarà la protagonista assoluta di questa partita così importante per la nostra amata maglia. Noi siamo Napoli e siamo consapevoli dell'importanza della posta in palio e degli avvoltoi pronti a giudicare ogni passo falso del nostro popolo. Gli ultras, le due Curve, chiedono alla massa presente in Emilia di avere un comportamento consono basato sul rispetto del vivere civile in nome di Napoli e della sua storia. Non cederemo il passo davanti a orde senza biglietto che pretenderanno di superarci nelle file. È il tempo di sostenere con calore la nostra maglia. Vogliamo una Curva di tifo, colori e passione oltre il 90esimo per non avere rimpianti con la contezza che tutti avremo dato il massimo. Avanti Napoli, squadra e città", concludono i gruppi della tifoseria napoletana organizzata.