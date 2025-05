Ligue 1, attaccante del Nantes rifiuta di indossare maglia contro omofobia

Almeno un giocatore della Ligue 1 si è rifiutato di partecipare alla campagna di sabato contro l'omofobia, nonostante i numerosi episodi che hanno nuovamente rovinato la stagione calcistica in Francia. L'attaccante del Nantes, Mostafa Mohamed, non vuole essere associato all'iniziativa annuale in cui le squadre di tutto il Paese indossano una maglia speciale per sostenere la lotta contro l'omofobia. L'attaccante egiziano ha spiegato che non giocherà con la sua squadra contro il Montpellier nella giornata finale della stagione e che probabilmente verrà multato dal Nantes. Ha già saltato la campagna nelle stagioni precedenti. Mohamed ha citato la sua "cultura e sensibilità" per giustificare la scelta. "Vivere insieme significa anche riconoscere che questa diversità può essere espressa in modo diverso da una persona all'altra", ha scritto sui social media. "Credo nel rispetto reciproco: il rispetto che dobbiamo agli altri, ma anche il rispetto che dobbiamo a noi stessi e alle nostre convinzioni. Per quanto mi riguarda, ci sono valori profondamente radicati legati alla mia eredità e alla mia fede, che rendono difficile partecipare a questa iniziativa", ha concluso.