I verdetti della Bundesliga: E. Francoforte e Borussia Dortmund in Champions

Ultimi verdetti della Bundesliga, che oggi ha visto disputare la 34/a e ultima giornata. L'Eintracht Francoforte e il Borussia Dortmund, grazie alle vittorie contro il Friburgo in trasferta e il Kiel in casa, raggiungono Bayern Monaco e Bayer Leverkusen in Champions League. Approda in Europa League in Friburgo, mentre il Magonza pareggiando 2-2 con il Bayer Leverkusen chiude al sesto posto e giocherà la Conference League. Il Bayern campione ha chiuso la sua stagione battendo per 4-0 l'Hoffenheim in trasferta. In coda l'Heidheneim perdendo in casa contro il Werder Brema per 1-4 chiude al terzultimo posto e giocherà lo spareggi salvezza con la terza della seconda serie tedesca.