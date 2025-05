Cagliari, Nicola: "Contro Venezia per conquistare salvezza"

"Che settimana è stata? I ragazzi sanno perfettamente quanto abbiamo lavorato per arrivare sin qui, è arrivato il momento di dimostrare il nostro valore dentro e fuori dal campo. È un'opportunità importantissima per noi, che ci meritiamo per quello che abbiamo fatto, per quello che abbiamo costruito in undici mesi. Abbiamo vissuto momenti molto esaltanti, altri in cui abbiamo avuto delle difficoltà: ma non abbiamo mai mollato e di certo non intendiamo farlo ora. Crediamo fortemente nella possibilità di raggiungere il nostro obiettivo, che per noi è molto importante". Il Venezia non ha scelta e deve solo vincere. "Dico che nessuno ha scelta quando si arriva alle partite finali, quando si decide il lavoro di una stagione. L'unica scelta è preparare la partita nel modo migliore - ha detto - aggiungere l'energia che arriva dalla consapevolezza, dalla voglia di vedere tangibile ciò per cui hai lavorato. Sarà una gara che varrà per entrambe le squadre, compagini oggi divise da dei punti che ci siamo guadagnati sul campo". "Per noi c'è solo la voglia di conquistare l'obiettivo. Ai ragazzi l'ho detto chiaramente: questi sono i momenti più esaltanti, ti danno la possibilità di crescere sotto tanti profili. Quando arrivano queste gare devi avere la forza mentale e la lucidità di fare con grande attenzione tutto ciò che devi fare, dipende da te", ha concluso.