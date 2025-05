Lecce, Giampaolo: "Fare possibile e impossibile per vincere"

"Una partita fondamentale. Le emozioni e le tensioni devono essere gestite, con buon senso e raziocinio. E' importante far passare ai giocatori il concetto che, nonostante il cammino difficile e la situazione di classifica, arriviamo da prestazioni testa a testa, mai arrendevoli, che ci hanno visto sconfitti di misura. E' una gara cruciale, farò il possibile e l'impossibile per salvare il Lecce". Lo ha detto il tecnico del Lecce Marco Giampaolo, alla vigilia della sfida salvezza di domani contro il Torino. Una gara in cui conterà solo vincere, aspettando anche buone notizie dagli altri campi: "E' la partita più importante dell'anno - prosegue il tecnico: energie e forza vanno orientate su questa gara. Non dobbiamo aspettarci nulla dagli altri, dobbiamo provare a portarci a casa il risultato". Vincere per continuare a sperare: "Domami conterà solo il risultato - continua, e lo si ottiene attraverso la proposta di gioco. Sino ad oggi abbiamo giocato con pregi e difetti, e non siamo mai stati sottomessi. Ora servirà atteggiamento, coraggio, fare possibile e impossibile per vincere la partita: poi vedremo cosa succede". Sull'avversario l'allenatore sembra avere le idee chiare: "Il Torino è una squadra solida, forte, ricostruita con capacità nel tempo rispetto a quando c'ero io - dice Giampaolo. E' stata fatta una rivoluzione paziente che gli ha portati ad essere un'ottima squadra. Giocheranno la loro gara". Sullo schieramento inziale decisione in extremis sull'utilizzo del centrale difensivo Gaspar, uscito malconcio dalla sfida di Verona per un problema alla spalla. In rampa di calcio il ventenne portoghese Thiago Gabriel, sino ad oggi solo due spezzoni di gara in maglia giallorossa. "Con Thiago ci parlo tutti i giorni. Se Gaspar dovesse dare garanzie giocherà, altrimenti ci sarà Thiago", conclude Giampaolo.